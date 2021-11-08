Президент Шавкат Мирзиёев 8 ноября провел совещание по вопросам приватизации государственных объектов в Узбекистане, сообщила пресс-служба главы государства.

В 2021—2022 годах планируется сократить количество предприятий с государственной долей не менее чем в 3 раза. С начала текущего года было реализовано 619 государственных активов на 4,5 трлн сумов ($420,8 млн по курсу ЦБ на 9 ноября).

В своей инаугурационной речи Шавкат Мирзиёев заявил, что ускорение процессов трансформации и приватизации государственных предприятий будут одним из приоритетов экономических реформ.

Глава государства подчеркнул, что главным вопросом является внедрение новых методов приватизации и обеспечение прозрачности на всех ее этапах.

Отмечена важность повышения финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности приватизируемых предприятий. Для этого поручено разработать стратегию приватизации крупных отраслевых предприятий с привлечением авторитетных зарубежных консультантов. Подчеркнута необходимость привлечения к управлению стратегическими предприятиями менеджеров международного уровня.

Определено, что в процессе реализации активов стоимостью более 10 млн долларов прием и оценка предложений будут осуществляться независимым зарубежным консультантом.

В 2022 году планируется продать 32 крупных государственных актива, провести приватизацию «Узпромстройбанка», а также выставить на продажу 368 непрофильных и неэффективных активов госпредприятий. К продаже подготовлены 770 активов в регионах. Ожидается, что за счет этого в бюджет поступит около 10 трлн сумов. Ответственным лицам дано указание ускорить работу в этом направлении.

Президент подчеркнул необходимость привлечения стратегических инвесторов в госпредприятия, не ограничиваться лишь использованием имеющихся мощностей, но и расширять деятельность предприятий.

К примеру, на базе «Навоиазот» создается кластер химической промышленности с организацией трех отдельных предприятий. Для управления инфраструктурой кластера будет привлечен опытный частный оператор.

Шавкат Мирзиёев отметил важность того, чтобы инвесторы наряду с вложением капитала предлагали новые проекты, внедряли современные знания и технологии.

Министр финансов Тимур Ишметов ранее заявил, что основная цель приватизации — это показать инвесторам, что государство покидает рынки и они могут не бояться, что столкнутся с нечестной конкуренцией со стороны госкомпаний. «Чем быстрее мы избавимся от неэффективных госпредприятий, тем лучше для нас», — сказал он.

В октябре 2020 года президент подписал указ по ускоренной приватизации госактивов, в рамках которой свыше 620 объектов будут трансформированы, выставлены на публичные торги, реализованы частному сектору. Из-за недостатков в реализации этого поручения сменился директор Агентства по управлению государственными активами и произошли другие кадровые изменения в региональных управлениях АУГА. В феврале президент поручил правительству ускорить приватизацию объектов с госдолей.

В первой половине 2021 года Узбекистан заработал на приватизации госактивов 105 млн долларов, сообщил глава АУГА Акмалхон Ортиков. Всего в этом году выставлено на продажу 900 объектов, которые могут принести до конца года всего 600 млн долларов.