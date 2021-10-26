Министр финансов Тимур Ишметов в интервью журналисту Райану Чилкоте (Ryan Chilcote) высказался о программе приватизации в Узбекистане и её целях.

По его словам, в стране планируется продажа почти 3000 государственных активов.

«Цифры большие, но большинство из них — это маленькие предприятия. Первоначальный план — очень быстро продать три четверти из них (75%). Мы уже составили список госактивов. В некоторых сферах они не нужны нам. Поэтому мы выставляем их на аукцион и продаём, какой бы ни была текущая цена», — заявил министр.

Говоря о крупных государственных предприятиях, Тимур Ишметов отметил, что некоторые естественные монополии государство не может продать. Например, «Национальные электрические сети», которые в итоге могут стать частной компанией, что «не очень хорошо».

При этом, по его словам, Узбекистан заинтересован в приходе на рынок энергоресурсов компаний, которые займутся производством электроэнергии.

«Они уже начали строить бизнес здесь. Мы даже думаем о продаже существующих компаний (государственных производителей электроэнергии — ред.) и переходе на приватизацию или государственно-частное партнёрство в части дистрибуции (распределения — ред.) электроэнергии», — сообщил он.

Глава Минфина заявил, что такую практику планируется распространить и в других сферах.

«Несколько крупных очень хороших компаний, может быть, не больше двух в добыче полезных ископаемых, мы не планируем продавать, но готовы к частичному IPO. Потому что это инструмент для создания эффективной компании, привлечения частных инвесторов, у которых будет сотни и тысячи дополнительных глаз, чтобы убедиться в том, что компанией будут управлять эффективно», — сказал он.

Тимур Ишметов признал, что Узбекистан поздно начал программу приватизации госактивов.

«Мысль о том, чтобы держать все под контролем, не имеет ничего общего с какой-либо безопасностью или надежностью. Речь идет об эффективности и результате. Но я счастлив, что мы начали это (приватизацию — ред.) с политической волей нашего президента», — отметил министр.

По его словам, Узбекистан уже провёл несколько хороших сделок, но это только начало.

«Очень хороший интерес со стороны инвесторов. Процесс [приватизации], организованный в надлежащем порядке, современно и прозрачно, показал, что мы у нас могут быть хорошие инвесторы, которые придут в эти предприятия и улучшат ситуацию. Во-вторых, [государство] получает хорошие деньги», — сказал он.

Тимур Ишметов назвал главным в процессе приватизации доверие инвесторов, людей, которые готовы рисковать активами в Узбекистане.

«Чем быстрее мы избавимся от неэффективных госпредприятий, тем лучше для нас. Лучше с точки зрения создания рабочих мест, эффективности на рынке, а также бюджета», — считает глава Минфина.

Министр финансов подчеркнул, что для Узбекистана актуальным остаётся вопрос создания рабочих мест с учётом растущего населения. Для обеспечения занятости людей важен частный сектор.

«Речь не о продаже одной государственной компании, а в том, чтобы показать инвесторам, что государство покидает эти рынки. Теперь они могут свободно прийти в этот бизнес и конкурировать. Я говорю, что мы должны сделать это быстро не потому, что нам нужны деньги или хотим избавиться от тех компаний из-за дороговизны их содержания, а для того, чтобы показать инвесторам, что они могут не бояться, что там будет нечестная конкуренция со стороны государства», — пояснил он.

В октябре 2020 года президент подписал указ по ускоренной приватизации госактивов, в рамках которой свыше 620 объектов будут трансформированы, выставлены на публичные торги, реализованы частному сектору. Из-за недостатков в реализации этого поручения сменился директор Агентства по управлению государственными активами и произошли другие кадровые изменения в региональных управлениях АУГА. В феврале президент поручил правительству ускорить приватизацию объектов с госдолей.

В первой половине 2021 года Узбекистан заработал на приватизации госактивов 105 млн долларов, сообщил глава АУГА Акмалхон Ортиков. Всего в этом году выставлено на продажу 900 объектов, которые могут принести до конца года всего 600 млн долларов.