В Узбекистане ускорился процесс приватизации государственных активов. В первой половине 2021 года продано госактивов на общую сумму 1,1 трлн сумов ($105 млн). Для сравнения: государство заработало на приватизации за предыдущие четыре года всего 150 млн долларов, сообщил директор Агентства по управлению государственными активами (АУГА) Акмалхон Ортиков в интервью bne IntelliNews.

По его словам, большая часть средств ($80 млн), поступивших от продажи объектов за первые шесть месяцев этого года, приходится на 10 крупных объектов, в том числе гостиницы «Ичан Калъа» и бывшего административного здания Службы государственной безопасности в центре Ташкента.

Всего в этом году на продажу будет выставлено более 900 госактивов.

«Если мы достигнем наших целей, в этом году мы ожидаем получить до 600 млн долларов от процесса приватизации», — сказал Акмалхон Ортиков.

Среди выставленных на продажу активов — 100% второго по величине нефтеперерабатывающего завода Узбекистана Ферганского НПЗ, контрольный пакет акций (57,1%) в Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, 48% страховой компании Kafolat и девять производителей вина и спиртных напитков. В финансовом секторе АУГА получило интерес к двум маленьким банкам — Poytaxt Bank и «Узагроэкспортбанк».

Глава агентства считает, что одна из причин внезапного успеха в продаже государственных активов связана с оценками. Издание со ссылкой на Акмалхона Ортикова отмечает, что нереалистичные оценки, не соответствующие ожиданиям рынка, были основной причиной неудачной приватизации в прошлом.

«На данный момент мы критически оцениваем эти новые стандарты, чтобы понять, почему они не работают, даже если они были разработаны при поддержке международных финансовых институтов. Когда наши местные оценщики оценивают компании, процесс не отражает рыночную стоимость компаний. Это либо слишком дорого, либо ниже объективной стоимости», — сказал он.

Ранее мы писали, что компания Metropol Group, учредителем которой указан сын главы МИД Узбекистана Данияр Камилов, приватизирует бывшее здание Службы государственной безопасности в центре Ташкента за 210 млрд сумов, Metro Plaza — здание комплекса по производству газет, эмиратская Quadro IH DMCC — гостиницу «Ичан калъа».