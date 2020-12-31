Директор Агентство по управлению государственным активами Узбекистана Акмалхон Ортиков на расширенном заседании освободил от должностей пять начальников территориальных управлений АУГА, сообщила пресс-служба агентства в понедельник.

Акмалхон Ортиков перечислил ряд недостатков в реализации указа президента в регионах.

В частности, допущены недостатки в эффективном использовании пустующих объектов, не завершена ликвидация низкоприбыльных, бездействующих предприятий, не завершена работа по внедрению системы отчетности по объектам государственной собственности, гособъекты не выставлены на продажу в установленные сроки. Кроме того, прогнозы доходов от приватизации активов не были полностью выполнены, а некоторые из заявок, поступившие в клиники оздоровления и приватизации предприятий, не были включены в электронную программу.

В результате были освобождены от занимаемых должностей начальники территориальных управлений Наманганской, Андижанской, Кашкадарьинской, Ташкентской областей и Каракалпакстана. Руководителям управлений Хорезмской, Сурхандарьинской, Ферганской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Бухарской областей и Ташкента объявлены выговоры за недостатки в работе.

Кроме того, еще один начальник Управления центрального аппарата агентства освобожден от занимаемой должности, а шесть начальников департаментов «в последний раз предупреждены» о недостатках в своей работе.

«Для всех руководителей был установлен испытательный срок в один месяц, а руководители и сотрудники, которые не внесут изменений в работу, будут освобождены от занимаемых должностей», — говорится в сообщении.

Напомним, Акмалхон Ортиков, с марта работавший первым заместителем министра экономического развития и сокращения бедности, 21 декабря был назначен директором Агентства по управлению государственными активами (АУГА). С сентября 2019 года АУГА возглавлял Сунатулла Бекенов.