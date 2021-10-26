Президент Шавкат Мирзиёев 25 октября подписал постановление «О мерах по стабильному обеспечению населения и отраслей экономики природным и сжиженным газом» (ПП-5267).

Согласно документу, с 1 октября 2021 года обнуляется ставка акцизного налога при реализации природного газа, импортированного юридическими лицами в Узбекистан.

Кроме того, с 1 января 2022 года не облагается акцизным налогом сжиженный газ, реализуемый предприятиями-производителями (сейчас — 30%).

Предпринимателям предоставляется право на отсрочку (рассрочку) уплаты НДС при импорте в Узбекистан природного и сжиженного газа на срок до 120 дней без начисления процентов и требования обеспечения его уплаты.

В постановлении отмечается, что природный и сжиженный газ реализуется населению по регулируемым тарифам (ценам). При их реализации населению по цене ниже цены приобретения (себестоимости) налоги исчисляются исходя из цены, определенной уполномоченными органами в порядке, установленном актами законодательства.

Цель документа — стабильное обеспечение населения и отраслей экономики газом, предупреждение резкого роста цен на эти ресурсы, а также повышение инвестиционной привлекательности этой сферы.

Напомним, с 1 октября установлена нулевая ставка акцизного налога на экспорт газа, а при его импорте в Узбекистан компании освобождены от таможенных пошлин. В дальнейшем планируется снизить ставки налогов за пользование недрами по нефти и газу, золоту и другим металлам, а также ввести налог на рентный доход для недропользователей.