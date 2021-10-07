Президент Шавкат Мирзиёев 6 октября подписал указ «О мерах по дальнейшему стимулированию геологоразведочных работ и совершенствованию порядка налогообложения недропользователей».

Согласно документу, с 1 октября 2021 года обнуляется ставка акцизного налога при реализации природного газа на экспорт (было 20%). С этой же даты при импорте природного газа в Узбекистан юридические лица освобождаются от таможенной пошлины.

Кроме того, указом поручено до 1 декабря внести в Кабинет министров проект закона о поправках в Налоговый кодекс, предусматривающего с 1 января 2022 года:

снижение ставок налога за пользование недрами по нефти и природному газу до 10%, золоту и меди — до 7%, вольфраму — до 2,7%, урану — до 8%. При этом для предприятий с государственной долей, осуществляющих добычу углеводородов, драгоценных, цветных, редких и радиоактивных металлов, а также в рамках соглашений о разделе продукции (если иной порядок не предусмотрен соглашениями и договорами, вступившими в силу до 1 сентября) президентом могут устанавливаться повышенные ставки налога за пользование недрами;

При этом для предприятий с государственной долей, осуществляющих добычу углеводородов, драгоценных, цветных, редких и радиоактивных металлов, а также в рамках соглашений о разделе продукции (если иной порядок не предусмотрен соглашениями и договорами, вступившими в силу до 1 сентября) президентом могут устанавливаться повышенные ставки налога за пользование недрами; введение налога на рентный доход для недропользователей, осуществляющих добычу (извлечение) нефти, природного газа, газового конденсата, драгоценных, цветных, редких и радиоактивных металлов на новых месторождениях, с учетом капитальных расходов недропользователей;

для недропользователей, осуществляющих добычу (извлечение) нефти, природного газа, газового конденсата, драгоценных, цветных, редких и радиоактивных металлов на новых месторождениях, с учетом капитальных расходов недропользователей; освобождение от налога на имущество юрлиц новых нефтяных и газовых скважин в первые два года, начиная с месяца ввода их в эксплуатацию, в последующие три года — применение ставки налога на имущество юрлиц, сниженной на 50% от установленной налоговой ставки;

начиная с месяца ввода их в эксплуатацию, в последующие три года — применение ставки налога на имущество юрлиц, совершенствование порядка исчисления налога за пользование недрами с учётом передового зарубежного опыта и привлечением экспертов. При этом п ри исчислении налога за пользование недрами при добыче нефти, природного газа и отдельных видов полезных ископаемых в период с 1 января по 31 декабря 2021 года налоговая база уменьшается на сумму расходов, связанных с их транспортировкой и переработкой;

и отдельных видов полезных ископаемых в период с 1 января по 31 декабря 2021 года налоговая база уменьшается на сумму расходов, связанных с их транспортировкой и переработкой; унификацию ставок налога за пользование недрами по нерудным полезным ископаемым;

по нерудным полезным ископаемым; предоставление права ведения налогового учета в долларах США предприятиям с иностранными инвестициями — налогоплательщикам налога на рентный доход.

Ежегодно в преддверии осенне-зимнего периода предприниматели и население Узбекистана сталкиваются с перебоями в поставках газа и электроэнергии. Ряд крупных предприятий неоднократно приостанавливали производство из-за введённых ограничений на потребление газа для бизнеса, чтобы удовлетворить нужны населения и социальных объектов.

Указом президента о Государственной программе 2021 года предусматривалась отмена монополии на поставку электроэнергии и газа. С 1 марта планировалось отменить пошлину на импорт сжиженного газа, а с 1 августа крупные предприятия должны были получить право закупки электрической энергии и природного газа на основе импорта.

В августе Шавкат Мирзиёев сообщал, что только в текущем году Узбекистан импортировал 917 миллионов кубометров газа. В 2020 году на фоне нехватки газа и отключений электричества страна импортировала газа на 50,4 млн долларов, что в 237 раз больше по сравнению с 2019 годом.