Узбекистан регулярно покрывает задолженность по газу перед российской компанией «Лукойл», сообщил заместитель министра энергетики Бехзот Норматов на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос «Газеты.uz».

В марте 2019 года стало известно, что Узбекистан задолжал «Лукойлу» 600 млн долларов за поставки газа в 2018 году. Компания работает на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в проектах Кандым-Хаузак-Шады-Кунград и Юго-Западный Гиссар.

Задолженность образовалась из-за того, что Узбекистан забирал часть газа на внутренний рынок, хотя условия СРП предусматривают экспорт всего добываемого объема газа. «Узбекнефтегаз» тогда от комментариев воздержался.

В июне прошлого года президент Шавкат Мирзиёев рассказал, что Узбекистан покупал у Лукойла газ для внутреннего рынка за 146 долларов за тысячу кубометров и продавал населению за 40 долларов. За счет разницы в 100 долларов и образовался 600-миллионный долг, объяснял глава государства.

Президент тогда также задался вопросом, почему при составлении соглашения о разделе продукции не были учтены национальные интересы.

«Что касается долга, то, как я уже сказал, первоначальная, основная задача нашего правительства — обеспечить население [газом]. Но между ценами для населения и экспорта существует большая разница. Несмотря на это, в то время, когда была необходимость, был приобретен газ у „Лукойла“ и направлен на внутренний рынок. За счет большой разницы в цене появилась задолженность», — заявил Бехзот Норматов.

По его словам, в рамках согласованной с «Лукойлом» схеме Узбекистан регулярно покрывает задолженность.

«Это не проблема. Какой сейчас долг? Не могу сказать», — сообщил Бехзот Норматов.

«Лукойл» и Узбекистан договорились о реструктуризации задолженности в течение двух лет ежемесячно равными платежами, а также о поставках «Лукойлом» 5 млрд кубометров в год на внутренний рынок страны со скидкой 12,5% к средневзвешенному экспортному нетбэку по предоплате (экспортная цена за вычетом экспортной пошлины и стоимости транспортировки — ред.).

Ранее Бехзот Норматов сообщил, что в 2020 году компания «Лукойл» реализовала около 5 миллиардов кубометров газа на внутренний рынок Узбекистана по цене ниже экспортной.