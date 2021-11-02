Президент Шавкат Мирзиёев 1 ноября провел совещание по налоговым поступлениям и параметрам бюджета на 2022 год, сообщила пресс-служба главы государства.

В следующем году на повышение заработной платы учителей и врачей планируется выделить 350 млрд сумов ($37,2 млн по курсу ЦБ на 2 ноября).

Подчеркнув необходимость поэтапного повышения их зарплаты, президент предложил выделить на эти цели дополнительные средства.

На встрече с избирателями в Ферганской области 28 сентября Шавкат Мирзиёев пообещал, что в случае своего избрания на пост президента будет принята отдельная программа по образованию. Он подчеркнул, что для повышения авторитета учителя ещё предстоит сделать многое.

«Все вы знаете, в детстве, если по улице шёл учитель, мы отходили на 5 м в сторону и здоровались с ним. Я не остановлюсь, пока не доведу зарплату учителей до 1000 долларов», — заявил глава государства.

В ноябре прошлого года на встрече учителями и врачами президент заявлял о больших планах по повышению размеров их зарплат. «Учитель не должен приходить на работу, если не будет получать 1000 долларов. Такая же ситуация с врачом. Если врач не получает 1000 долларов, как он будет завтра кормить детей, внуков?» — заявил президент. Он добавил: «Сможем ли мы это сделать? Сможем», — сказал тогда глава государства.

Количество учителей в системе народного образования в 2019—2020 учебном году составляло более 481 тысячи человек, общее количество врачей — в районе 84 тысячи человек.