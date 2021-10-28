В июле-октябре цены на большинство моделей автомобилей UzAuto Motors на вторичном рынке выросли. Об этом говорится в анализе Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

В 2021 году по сравнению с 2020 годом, несмотря на фактор устаревания на год, цены на некоторые национальные модели автомобилей незначительно подорожали. Так, если в 2020 году за Chevrolet Cobalt второй позиции 2019 года выпуска предлагали 9,6 тысячи долларов, то в 2021 году цена предложения повысилась до отметки в 10,2 тысячи долларов.

Анализ показал, что цены по всем позициям Cobalt выросли в среднем на 4%, Spark — на 4%, Lacetti — на 2%.

Вместе с тем, Captiva стала дешевле на 5%, Matiz — на 2%, Damas — на 2%, Labo — на 10%. Российские импортные автомобили также незначительно упали в цене: Lada Vesta и Largus — на 2%.

Источник: ЦЭИР.

Цены на новые авто, с года выпуска которых прошло не более одного года, выросли значительно. Если в 2020 году за Cobalt второй позиции этого же года выпуска предлагали 10 тысяч долларов, то в 2021 году цена предложения автомобиля 2021 года выпуска повысилась до 11,2 тысяч долларов.

Цены по всем позициям Cobalt подорожали на 12%, Spark — на 5%, Lacetti — на 7%, Malibu — на 18%, Tracker — на 14%. Вместе с тем, цены на Damas и Labo почти не менялись. Значительный рост цен наблюдался, в основном, на средние позиции авто (вторая и третья позиции).

Резкий скачок цен на вторичном рынке автомобилей может быть связан с замедлением выпуска новых отечественных авто, что при неизменном уровне роста спроса привело к активизации вторичного рынка, отметили в ЦЭИР.

В свою очередь, завод UzAuto Motors с середины июля до конца августа этого года был закрыт в связи с проводимой модернизацией. Кроме того, из-за глобальной нехватки полупроводников также было приостановлено производство автомобилей Lacetti и Spark. В настоящее время компания восстановила их выпуск.

Анализ также показал значительный рост стоимости импортных авто: Lada Vesta — на 27% и Lada Niva — на 44%, что связано с повышением цен на новые автомобили российского происхождения.

Изменение цен на автомобили в 2021 году по сравнению к 2020 году

Марка, модель Влияние тенденций последнего года на цены авто (%) Влияние фактора устаревания на цены авто (%) Chevrolet Captiva - -5 Chevrolet Cobalt 12 4 Chevrolet Damas 0 -2 Chevrolet Labo -3 -10 Chevrolet Lacetti 7 2 Chevrolet Malibu 18 1 Chevrolet Nexia 5 1 Chevrolet Spark 5 4 Lada Largus - -7 Lada Vesta 27 -2 Lada Niva 44 0

Источник: ЦЭИР.

Сколько автомобилей в Узбекистане

Согласно данным Госкомстата, в Узбекистане по итогам прошлого года число автомобилей выросло на 14,5%. В среднем на каждые 100 семей приходится 50 автомобилей.

Лидером вторичного рынка автомобилей, остается отечественная марка UzAuto Motors. За июль-октябрь 2021 года автомобили этой компании заняли 67,7% рынка подержанных машин. На втором месте марка ВАЗ (Lada), удельный вес которой составляет 15,3% вторичного рынка авто.

По данным на 1 января 2021 года количество автомобилей, находящихся в собственности физических лиц в Узбекистане, достигло 2 955 295 штук, против 2 109 185 в 2015 году.