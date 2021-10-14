Компания UzAuto Motors сообщила о вынужденном изменении комплектации автомобиля Chevrolet Cobalt 4-й позиции из-за глобального дефицита полупроводников.

По данным производителя, «сотни готовых автомобилей Cobalt ожидают своих новых хозяев на заводской стоянке».

«Отсутствие одной единственной детали из полупроводников, не позволяет работать системе обогрева сидений и не позволяет передать автомобиль владельца», — отмечается в сообщении.

В этих условиях UzAuto Motors предлагает покупателям, ожидающим Cobalt 4-й позиции, получить свой автомобиль в ближайшее время без модуля обогрева сидений. Стоимость комплектующих, которые составляют 1 млн сумов, будет удалена из общей цены на автомобиль.

Фото: UzAuto Motors.

В компании уточнили, что не будет работать только кнопка включения обогрева сидений. Регулятор системы обогрева и охлаждения автомобиля (HVAC контроллер), который отвечает за работу кондиционера и печки, будет работать без изменений.

«Эта вынужденная мера, при согласии покупателя, позволит получить долгожданный автомобиль сотням наших потребителей уже в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Накануне в UzAuto Motors сообщили, что из-за дефицита микрочипов на заводе закончилось место для почти готовых автомобилей Lacetti. Автопроизводитель вынужден хранить их на складе муки в ожидании поставки микросхем.

Как сообщалось ранее, за 8 месяцев с начала года UzAuto Motors произвел 130,4 тысячи автомобилей, а в августе — 5534, в том числе 350 Cobalt, 177 Nexia, 2 Lacetti и ни одного Spark. 24 сентября компания заявила о возобновлении производства моделей Lacсetti и Spark.