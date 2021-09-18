За январь-август 2021 года в Узбекистане произведено 130 тысяч 448 легковых автомобилей, что на 32,4%, или на 62733 автомобилей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчёта Государственного комитета по статистике.



январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

январь-август

2020

22 000

27 014

26 621

21 092

21 198

25 530

25 257

24469

193 181

2021

5 235

17 141

22 078

20 533

20 807

22 986

16 134

5534

130 448







Сокращение производства коснулось практически всех моделей UzAuto Motors, за исключением Damas и Labo. В частности, производство автомобилей марки Cobalt упало на 29,8% — с 52,2 тысячи до 36,6 тысячи единиц, Nexia на 68,8% — с 46,9 тысячи до 14,6 тысячи, Gentra на 25,3% — с 35,1 тысячи до 26,2 тысячи, Spark на 64,5% — c 18,2 тысячи до 6485.

Выпуск Damas увеличился 6,3% — с 35,3 тысячи до 37,5 тысячи, Labo на 66,2% — с 5327 до 8857.





Но если сравнить с показателями предыдущего месяца, то в августе компания UzAuto Motors выпустила 3690 Damas, 1315 Labo, а также всего 350 Cobalt, 177 Nexia, 2 Lacetti и ни одного Spark.

На момент публикации очередь на покупку Lacetti в приложении UzAvto Savdo превышает 33,4 тысячи, Cobalt — 3756, Spark — 2000, Nexia — 1800.

Падение произошло и в производство автомобильных двигателей. За восемь месяцев этого года произведено 86,2 тысячи штук автодвигателей (снижение на 68,1 тысячу штук к соответствующему периоду 2020 года).

При этом анализ ЦЭИР выявил рост продаж на рынке автомобилей Узбекистана. Объёмы продаж новых машин продолжают падать, а рост обеспечивается за счёт активности на вторичном рынке авто.

«Трансформация производства»

Эксперты ЦЭИР объясняют снижение продаж новых автомобилей временной приостановкой производства на Асакинском автозаводе UzAuto Motors с 15 июля по 21 августа в связи с монтажными и пусконаладочными работами, которые позволят производить новые модели — Chevrolet Onix и Tracker.

В UzAuto Motors сообщили, что провела поэтапную трансформацию управления и производства, в рамках которой был запланирован переход на производство автомобилей на базе единой унифицированной платформы. На первом этапе данными моделями станут автомобили марки Chevrolet Tracker и Chevrolet Onix.

«Необходимые в рамках перехода плановые монтажные и пусконаладочные работы, позволяющие в дальнейшем освоить производство моделей Tracker и Onix, были осуществлены на период с середины июля до конца августа 2021 года. Эта масштабная модернизация проходила на фоне острого дефицита полупроводников, так необходимых для производства автомобилей», — говорится в сообщении.

В связи с этими факторами производство моделей Chevrolet Lacсetti и Chevrolet Spark было временно приостановлено, отметили в компании.

Глобальный дефицит микрочипов

На активность на авторынке продолжает оказывать давление глобальный дефицит микрочипов, вызванный пандемией коронавируса, который увеличивает время поставок.

Автоконцернам по всему миру не хватает микросхем вот уже почти год. В 2020 году глобальное производство полупроводников ощутимо сократилось из-за пандемии, а к началу 2021 году не поспело за резко возросшим спросом. В итоге дефицит чипов сохраняется до сих пор, а без них в современном автомобиле не будут работать панели управления приборами, мультимедийные системы и навигация, пишет «Коммерсант».

Автопроизводители из-за этого впервые начали останавливать конвейеры еще весной. Тогда Honda, например, сделала это на шести заводах в США, Канаде и Мексике, Volkswagen — на заводе в Португалии, а Ford — на предприятии в Огайо. На прошлой неделе Volvo на семь дней остановила завод в Швеции, а Nissan до сентября не будет выпускать машины на предприятии в США. Еще одна японская компания, Toyota, в сентябре и вовсе может сократить производство на 40% от запланированного.