В Сеуле при пересечении пограничного контрольно-пропускного пункта сотрудниками Интерпола Южной Кореи задержан гражданин Узбекистана, разыскиваемый на международном уровне. Об этом сообщило Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане.

Задержанный, Ю. У., разыскивался по каналам Интерпола правоохранительными органами Узбекистана за совершение мошенничества в крупном размере в соответствии со статьёй 168 Уголовного кодекса.

Как говорится в сообщении, находясь на территории Южной Кореи, Ю. У. вошёл в доверие представителя одной из фирм Узбекистана гражданки Ю. И. и предложил найти людей для отправки на заработки в Южную Корею.

Ю. И. нашла желающих работать за границей, которые через банки перечислили на расчетный счет Ю. У. сумму в размере 507,7 млн сумов (54,6 тысячи долларов США). Однако тот лишь отправлял приглашения на работу в Южной Корее, а сам скрывался.

В настоящее время принимаются меры по экстрадиции арестованного в Узбекистан.

Ранее сообщалось, что сотрудники бюро Интерпола Узбекистана и Южной Кореи, а также ГУВД Ташкентской области в ходе совместных мероприятий задержали в Сеуле двух граждан Узбекистана, находившихся в розыске по обвинениям в крупном мошенничестве. Они были выданы Узбекистану.