Из Южной Кореи в Узбекистан экстрадированы два человека, находившихся в розыске по обвинениям в крупном мошенничестве, сообщило Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане.

В октябре в Сеуле в результате совместных мероприятий сотрудников Национального центрального бюро Интерпола Узбекистана, Управления уголовного розыска ГУВД Ташкентской области и НЦБ Интерпола Южной Кореи был арестован гражданин Узбекистана 1991 года рождения. Он разыскивался правоохранительными органами Узбекистана на международном уровне за совершение тяжких преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 169 («Кража») и части 2 статьи 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса.

На основании поступившей информации сотрудники НЦБ Интерпола Узбекистана и УУР ГУВД Ташкентской области, находившиеся в служебной командировке, совместными с НЦБ Интерпола Южной Кореи задержали ещё одного гражданина Узбекистана — Ж. Н. 1957 г. р. Он также находился в розыске по каналам Интерпола за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Ж. Н., в частности, обвиняется в том, что в 2016 году путём обмана и злоупотребления доверием граждан, пообещав помочь приобрести недвижимость в Ташкенте, получил денежные средства и, не выполнив обязательств, потратил деньги на свои нужды.

Оба разыскиваемых выданы Узбекистану и предстанут перед судом, говорится в сообщении.