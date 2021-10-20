Ташкент пока не видит возможности для признания новых властей временного правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан». Об этом в среду заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

По его словам, в этом вопросе будут приняты скоординированные действия вместе с основными участниками международного сообщества, которое «играет важную роль на афганском политическом поле».

«Я не думаю, что какая-то страна без взаимного согласования со своими ближайшими партнёрами, будет принимать такое решение. В частности, пока я не вижу причин, возможности для признания нового правительства. Я думаю, это будет взаимно согласовано, скоординировано вместе с основными участниками международного сообщества», — заявил он в интервью Sputnik на полях Третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану.

Спецпредставитель президента Узбекистан напомнил, что условия для признания властей уже обозначены.

«Это выполнение талибами, взятых на себя обязательств как в рамках соглашения с США (Дохийское соглашение — ред.), так и в рамках их прихода к власти, когда они обещали создать правительство на широкой основе с привлечением всех внутриполитических афганских сил. Это, наверное, обеспечение фундаментальных прав человека и женщин. Это, конечно же, исключение возможности превращения афганской территории в некий хаб международных террористических организаций», — заявил он.

Исматулла Иргашев, говоря о повестке заседаниямосковского формата, заявил, что важным вопросом станет оказание помощи афганскому народу в условиях, когда страна практически стоит на пороге гуманитарного кризиса в преддверии зимы.

Напомним, 7 октября делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела в Кабуле переговоры с руководителями временного правительства Афганистана. 16 октября афганская делегация во главе с исполняющим обязанности заместителя главы временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи посетила Термез. Стороны создали рабочие группы по нескольким областям сотрудничества. В течение 10 дней планируется подготовить «дорожную карту» и представить её лидерам двух стран.

11 октября президент Шавкат Мирзиёев сообщал, что ему ежедневно докладывают о ситуации на границе с Афганистаном. По его словам, Узбекистан готов оказать любую посильную помощь многострадальному афганскому народу. «Наша единственная цель — не допустить стрельбы из Афганистана в Узбекистан», — сказал глава государства.