Кандидат в президенты от партии УзЛиДеП и действующий глава государства Шавкат Мирзиёев 11 октября на встрече с избирателями в Кашкадарьинской области высказался об отношениях Узбекистана с Афганистаном.

«Соседей не выбирают — это то, что даёт бог», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Проснувшись утром, я спрашиваю, что произошло на границе Узбекистана и Афганистана. 30−40 минут мне докладывают о ситуации на наших границах. Ведём переговоры с новым руководством [Афганистана]. Если сидеть сложа руки, никто нам не расскажет о ситуации. Мы готовы оказать любую посильную помощь многострадальному афганскому народу», — заявил он.

«Наша единственная цель — не допустить стрельбы из Афганистана в сторону Узбекистана», — заявил президент.

«Когда я вступил в должность, на 57% наших границ были проблемы. Путём переговоров с соседними странами мы решили большинство из них», — отметил он.

В конце августа Шавкат Мирзиёев сообщил, что в Узбекистане ещё два года назад прогнозировали, как будет развиваться ситуация в Афганистане, поэтому он поручал начать диалог с «Талибаном», когда ни одна страна не общалась с этим движением.

7 октября делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела встречу с руководством временного правительства Афганистана. Это первая встреча представителей правительств Узбекистана и Афганистана на высоком уровне после прихода к власти «Талибана».