Генеральный директор холдинга USM Иван Стрешинский в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» прокомментировал выход мобильного оператора «МегаФон» на рынок Узбекистана.

По его словам, выход на узбекский рынок даст «МегаФону» расширение объема операций, а Узбекистану — улучшение качества связи, которое «станет фундаментом для огромного количества других вещей».

«Наше намерение состоит в том, чтобы инвестировать большие деньги в развитие инфраструктуры связи в стране. Всё-таки Узбекистан — родина Алишера Бурхановича (Усманова, основного владельца холдинга USM — ред.), он там родился и хочет помочь. А мы хотим создать платформу для дальнейшего развития в стране», — сказал он.

Иван Стрешинский отметил, что бизнес компании в Узбекистане находится «в самом начале процесса».

В конце сентября «Газета.uz» сообщала, что USM Telecom, «МегаФон» и правительство Узбекистана завершили формирование совместного предприятия Digital Holding, куда вошли Ucell и узбекские активы холдинга USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Российская сторона направит на развитие предприятия 100 млн долларов. СП возглавит Владимир Кравченко, экс-гендиректор Ucell.

О планах выхода на рынок USM Telecom и «МегаФона» сообщалось в феврале этого года. Для вхождения в СП компании создали компанию «Диджитал инвест», доли в которой распределились по 50% у обеих сторон. Позже стало известно, что предприятие займется не только связью, но и маркировкой, созданием финансово-платёжных сервисов, цифрового маркетплейса и другими. СП также получило ряд льгот и послаблений. В частности, госорганам разрешили заключать с ним соглашения без тендеров.