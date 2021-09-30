Российские USM Telecom («ЮэСэМ Телеком») и МегаФон совместно с партнёрами из Узбекистана 29 сентября завершили формирование совместного предприятия Digital Holding, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе мобильного оператора Ucell.

В Агентстве по управлению государственными активами Узбекистана был подписан заключительный пакет документов по созданию совместного предприятия. Digital Holding возглавит Владимир Кравченко, ранее занимавший должность гендиректора Ucell.

Деятельность компании Digital Holding будет направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций в Узбекистане, в частности, за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами.

Компания также намерена внедрять передовые технологии и системы в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров, говорится в сообщении.

В состав совместного предприятия внесено 100% уставного капитала телеком-оператора Ucell, дочерние предприятия USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Российская сторона также направит 100 млн долларов инвестиций в развитие Digital Holding. В совместном предприятии 51% будет принадлежать компании «Диджитал инвест», совместному предприятию МегаФона и USM Telecom, 49% — Агентству по управлению государственными активами Узбекистана.

Новым генеральным директором оператора Ucell (ООО «COSCOM») назначен Андрей Шишковский, прежде занимавший должность директора по региональному развитию МегаФона в России. ICS Holding Uzbekistan возглавит Андрей Майгур. Пост гендиректора CRPT Turon сохранит Анатолий Бачикалов.

«Создание СП Digital Holding, приход на рынок такого сильного игрока, как „МегаФон“, будет способствовать внедрению передовых технологических решений. Руководством страны перед отраслью поставлены большие задачи по цифровой трансформации отраслей экономики, в том числе и по дальнейшему развитию мобильной связи. Цифровая экономика определена в качестве основного драйвера экономического роста, поэтому предстоит повысить качество услуг мобильной связи и интернета, ускорить развитие систем электронной коммерции, цифровых сервисов и программных продуктов», — сказал советник премьер-министра Узбекистана Олимжон Умаров.

«От МегаФона мы предоставим коллегам из Узбекистана полный доступ к нашему опыту, технологиям и успешным кейсам», — подчеркнул генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

О выходе на рынок USM Telecom и МегаФона сообщалось в феврале этого года. Для вхождения в СП компании создали компанию «Диджитал инвест», доли в которой распределились по 50% у обеих сторон.

Ucell — оператор сотовой связи стандартов GSM, UMTS, LTE и 5G. С 5 декабря 2018 года ООО «COSCOM» (торговая марка «Ucell») — на 100% государственная компания. Услугами компании пользуется 8 млн абонентов. На 1 августа 2021 года покрытие в населённых пунктах составляло 97,8% (GSM); 73,2% (UMTS); 73,4% (LTE). В октябре прошлого года сообщалось о планах трансформировать мобильный оператор «с повышением операционной эффективности».

USM Telecom — цифровое подразделение холдинговой компании USM Алишера Усманова. Контролирует 100% телеком-оператора МегаФон и ИТ-группы «ИКС Холдинг». Основные владельцы USM Telecom — USM (80% акций), Иван Стрешинский (10%) и Антон Черепенников (10%).

МегаФон — национальный российский телеком-оператор. Работает во всех сегментах телеком-рынка в России, а также в Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — совместный проект USM (50%), ГК «Ростех» (25%) и «Элвис-Плюс групп» (25%). ЦРПТ создает государственную информационную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров в России. CRPT Turon по результатам эксперимента определен оператором системы маркировки в Узбекистане, которая создана в формате государственно-частного партнерства.