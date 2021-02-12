Президент Шавкат Мирзиёев 10 февраля подписал постановление «О мерах по привлечению инвестиций в дальнейшее развитие информационных технологий и коммуникаций», которое определяет задачи нового совместного предприятия Digital Holding, созданного российскими USM Telecom и МегаФон совместно с партнерами из Узбекистана.

Создание Digital Holding

Правительство Узбекистана и российская компания МегаФон подписали рамочное соглашение о создании совместного предприятия Digital Holding. Кроме того, «ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создали компанию «Диджитал Инвест», доли в которой распределились по 50% у обеих сторон.

Дальше между Министерством инвестиций и внешней торговли и «Диджитал Инвест» подписано инвестиционное соглашение. Документ предусматривает создание СП ООО Digital Holding, где контролирующий пакет в 51% получит российская «Диджитал Инвест», а 49% — Агентство по управлению государственными активами (АУГА).

«Диджитал Инвест» внесет в уставной фонд нового предприятия две компании (CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan), а также 100 млн долларов, тогда как АУГА — компанию Ucell.

Задачи Digital Holding

Постановлением определены основные задачи новой компании:

консультация в финансово-техническом секторе и электронной коммерции для развития инновационной и технологической активности;

формирование высокотехнологической телекоммуникационной инфраструктуры;

участие в создании системы маркировки и контроля (отслеживания) движения отдельных товаров;

создание системы финансово-платёжных сервисов и сервисов лояльности;

внедрение цифрового маркетплейса (механизма электронной коммерции);

внедрение технологий в сферах информационной безопасности, систем поддержки бизнеса и хранения данных;

и другое.

Послабления для Digital Holding

Согласно документу, ООО «Диджитал Инвест» и СП Digital Holding (в том числе в качестве налогового агента «Диджитал Инвест») освобождаются на срок действия инвестиционного соглашения от уплаты:

налога на прибыль у источника выплаты по доходам в виде дивидендов при выплате дивидендов и распределении прибыли ООО Coscom, CRTP Turon, ICS Holding Uzbekistan и другими дочерними компаниями Digital Holding (при этом в случае репатриации прибыли иностранному инвестору установленные налоговые обязательства в части налога на прибыль у источника выплаты по доходам в виде дивидендов будут покрываться полностью);

всех видов налогов, возникающих или исчисляемых в процессе внесения вкладов в уставный фонд Digital Holding, в том числе в процессе формирования его уставного фонда при его учреждении, а также в процессе последующих увеличений уставного фонда (за исключением случаев, когда такое увеличение уставного фонда осуществляется за счет нераспределенной прибыли Digital Holding, в том числе полученной в виде дивидендов от дочерних компаний);

Кроме того, задолженность OOO Coscom перед Агентством по управлению государственными активами не признается безвозмездно полученным правом пользования денежными средствами, в том числе для применения статьи 299 Налогового кодекса, и не приводит к образованию налогооблагаемого дохода.

СП Digital Holding и его дочерние компании будут проводить закупочные процедуры по внутренним корпоративным правилам, а не в рамках законодательства о госзакупках, поскольку доля государства в их уставных фондах составляет менее 50%. Даже в случае будущих изменений законодательства в этой сфере у Digital Holding и его «дочек» сохранится право проводить закупки по внутренним корпоративным правилам.

Кроме того, госорганам и иным организациям разрешается заключать с Digital Holding и его дочерними компаниями договоры и соглашения без проведения тендерных (конкурсных) торгов на основе проведения прямых переговоров.

CRTP Turon и ICS Holding Uzbekistan также получат статус резидентов Технологического парка программных продуктов и информационных технологий и, соответственно, налоговые льготы (они не распространяются на доходы, полученные ими от поставок третьим лицам технологического оборудования, аппаратных комплексов и запасных частей к ним).

В документе отмечается, что СП Digital Holding может быть учреждено и зарегистрировано с указанным наименованием Digital Invest в качестве единственного учредителя, как и ICS Holding Uzbekistan — со стороны USM Telecom.

Компании «Узбектелеком» рекомендовано заключить с МегаФоном и Coscom трехстороннее соглашение о закупке внешних (международных) интернет-каналов. При подписании договора Coscom для своих нужд будет покупать внешний канал у МегаФона, используя каналы связи «Узбектелекома».

Во сколько оценили Coscom (Ucell)

В декабре 2018 года шведско-финская Telia, владевшая 94% акций мобильного оператора Coscom (бренд Uсell), продала свою долю Узбекистану за сумму, эквивалентную 215 млн долларов (без долгов). Уже тогда «Газета.uz» писала об интересе к активам Ucell со стороны МегаФона.

Так, спустя более чем двух лет госдоля в уставном фонде Coscom (100%) оценена в 201,4 млн долларов. Документом разрешается отчуждение госдоли путем ее передачи в уставный фонд Digital Holding в качестве вклада АУГА.