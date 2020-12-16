Нужно решить ряд проблем по бесперебойному газоснабжению населения и отраслей, заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании, посвященном анализу ошибок, допущенных при подготовке к зиме, и вопросам продовольственной безопасности.

«Всем нам известно, что проблемы с газом появились не сегодня, а мучают нас на протяжении 30 лет. Но ни у кого нет права оправдываться этим», — цитирует главу государства корреспондент «Газеты.uz».

«Народу нужен газ. Большинство из них платят за него своевременно», — добавил глава государства.

Сейчас в более чем 1000 махаллей наблюдается снижение давления газа, в том числе в Андижане — в 429, Намангане — в 180, Фергане — в 142, Ташкентской области — в 73.

«Анализ показывает, что сегодня наблюдается дефицит газа в 20 млн кубометров газа в сутки, — подчеркнул президент. — По этой причине на днях я дал поручение по снижению объемов экспорта. За счет этого дополнительно для нужд населения будет направлено 7−8 млн кубометров газа». Снижение экспорта газа серьезно скажется на экономике, поскольку Узбекистан с начала пандемии не экспортировал газ, отметил Шавкат Мирзиёев. «Если и после этого будут проблемы с газом, не обижайтесь. Будете отвечать перед законом», — цитирует корреспондент «Газеты.uz» слова президента, обращенные к министру энергетики Алишеру Султанову и главе «Узбекнефтегаза» Мехриддину Абдуллаеву.

Для увеличения производства газа председателю правления компании «Узбекнефтегаз» Мехриддину Абдуллаеву поручено передать инвесторам 25 неэффективно работающих месторождений на основе «риск-сервис контракт».

Глава государства также распорядился в зимний сезон для удовлетворения спроса населения обеспечить производство дополнительно 217 тысяч тонн сжиженного газа.