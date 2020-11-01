Ряд предпринимателей Ташкента сообщили, что получают уведомления об отключении газоснабжения с 1 ноября от сотрудников органов газоснабжения.

Фото: Babur Haitbaev / Facebook.

Артур Рудомёткин, основатель нескольких ресторанов (Belle Maman, «Свидальня» и другие) также сообщил об этом со ссылкой на приказ министра энергетики Алишер Султанов от 26 октября «О бесперебойном обеспечении газом населения и социальных учреждений, а также стратегических объектов в осенне-зимнем сезоне в период 2020/2021».

«Видимо, это ещё одна мера по спасению бизнеса в столь тяжелое для всего предпринимательства время. Что это значит? А значит это ровно то, что весь сектор общепита должен, еле-еле умываясь грязью, после столь продолжительного карантина, закрывая все накопившиеся долги, не думая о прибыли, а лишь думая о том, чтобы прожить ещё неизвестно сколько острый период кризиса и в конечном итоге не закрыться, а что хуже — не остаться банкротом, начать перепрофилировать все свои точки под электричество прямо сейчас, не мысля о том, где найти на это средства», — заявил бизнесмен.

По его словам, предприятия общепита также вынуждены закупить новое кухонное технологическое оборудование, работающее только на электричестве — плиты, жарочные шкафы, печи. Кроме того, им необходимо будет поменять все проектные документы по увеличению электрической мощности, чтобы работать с трехфазным электрическим оборудованием.

«И это не весь комплекс расточительных, безрассудных мер, на которые нас сейчас толкают некоторые структуры государства в тот момент, когда на поясе рвется резинка от штанов», — сказал он.

Министерство энергетики Узбекистана назвало ограничение на использование природного газа необходимой мерой. Как сообщила пресс-служба Минэнерго, в осенне-зимний период приоритет в снабжении природным газом в стране отдается населению и социальным объектам.

«Хотим проинформировать, что в целях увеличения пропускной способности предприятия газоснабжения ведут активную работу по модернизации существующей инфраструктуры газоснабжения, которая, на данный момент, не имеет возможности равномерного распределения природного газа во время интенсификации потребления. В связи с этим принимаются специальные временные меры по уравновешению распределения природного газа, что даст возможность стабильно снабжать природным газом дома, квартиры, школы, дошкольные детские учреждения, больницы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все действующие предприниматели осведомлены, что в Узбекистане на протяжении последних лет действует программа по их поэтапному переходу на альтернативные виды топлива — сжиженный газ, уголь и другие.

«В существующих договорах хозяйствующих субъектов оговорены введения ограничений на поставки газа в осенне-зимний период, в связи с чем они также должны иметь альтернативные источники топлива. В недалекой перспективе, использование альтернативных видов топлива будет предусмотрено уже не только в осенне-зимний период», — указывает Минэнерго.

Вводимые с 1 ноября ограничения на использование природного газа для хозяйствующих субъектов, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе), являются необходимой мерой, предусмотренными договорах на приобретения природного газа, говорится в сообщении.

По данным министерства, согласно внедряемой на протяжении последних лет госпрограмме по переходу на альтернативные источники топлива, юридические потребители, не являющиеся социально значимыми объектами, в преддверии начала осенне-зимнего периода 2020−2021 годов, получили соответствующие уведомления.

В частности, крупные оптовые потребители, подключенные к столичным газопроводам высокого давления, в эти дни получили уведомление от АО «Худудгазтаъминот» об их переводе в «промышленный коллектор», чтобы также не влиять на стабильность поставок газа населению и социальным объектам. Уведомление о необходимости перевода в «промышленный коллектор» все предприятия получили в начале этого года, говорится в сообщении.

Сезонные потребители города Ташкента (предприятия по производству кирпича, извести гипса и другие крупные промышленные предприятия, не представляющие социальное значение) уведомлены о том, что с 1 ноября им будет прекращена поставка природного газа, сообщает Минэнерго.

Таким образом, оптовые потребители, которым не гарантирована поставка природного газа в осенне-зимний период, в том числе предприятия общепита, должны предпринять меры по переходу на пользование альтернативным топливом.

«Впереди — холодный период года, когда поставки природного газа должны быть без перебоев и в необходимом объеме обеспечены в первую очередь семьям, больницам, образовательным учреждениям», — отмечается в сообщении.

С 1 ноября в Ташкенте также планировалось ввести новый график работы в 54 газовых заправках и приостанавливать подачу газа в определенное время. Минэнерго уточнило, что пока в режим работы АГНКС с 1 ноября не вводится изменений, но в настоящее время идет пересмотр механизма применения данных ограничительных мер. О принятых решениях будет сообщено позже.

По данным Государственного комитета по статистике, за первые девять месяцев года производство газа снизилось почти на 20%, с 44,8 млрд до 36 млрд кубометров, газового конденсата — на 35%, с 1,5 млн до 1 млн тонн, угля — на 3%, с 2,7 млн до 2,6 млн тонн.

При этом с начала года бюджетные организации получили 405,4 тысяч тонн угля, что на 18,3% больше, чем в прошлом году.