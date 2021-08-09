Президент Шавкат Мирзиёев 9 августа провёл совещание по вопросам стабильного обеспечения потребителей нефтью и газом, сообщила пресс-служба главы государства.

Критически рассмотрены результаты проделанной за первое полугодие текущего года работы по добыче природного и производству сжиженного газа.

Президент дал ответственным лицам сферы конкретные указания по снабжению отраслей экономики и населения природным газом, сжиженным газом и нефтепродуктами в необходимом объеме, уделив приоритетное внимание бытовым потребителям.

В частности, поставлена задача обеспечить во втором полугодии баланс в размере 32 миллиарда кубометров природного газа, а также стабильную работу системы газоснабжения, особенно в осенне-зимний период. Указано на необходимость определить конкретные меры в разрезе каждого месторождения, бесперебойно обеспечивать потребителей, эффективно использовать потенциал зарубежных и совместных предприятий.

Даны указания по привлечению на конкурсной основе опытных подрядчиков к геолого-техническим мероприятиям и инвесторов к разработке неиспользуемых месторождений.

Прогноз по производству сжиженного газа определен в размере 457 тысяч тонн во втором полугодии и 850 тысяч тонн по итогам года.

Учитывая темпы роста экономики и запуск новых газохимических проектов, ожидается увеличение спроса на природный газ в следующие пять лет. Глава государства подчеркнул, что уже сегодня необходимо разработать конкретные планы по формированию источников ресурсов природного газа для удовлетворения этой потребности, цифровизации энергетического сектора.

Для этого даны поручения по ускорению геологоразведочных работ и расширению минерально-сырьевой базы.

«Мы приняли много постановлений и указов для реформы нефтегазовой сферы. Назначили новое руководство, сделали первые шаги по трансформации. Определили конкретные задачи по стабильному обеспечению нефтегазовыми ресурсами. Многие исследования с точки зрения спроса не дают своего результата», — заявил он (по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

По его словам, только в текущем году Узбекистан импортировал 917 миллионов кубометров газа.

«Это большая цифра. Во-вторых, мы импортируем, платим за это деньги, доставляем за счёт валюты. Что будет в будущем? Будет правильно сказать, что 1,4 млрд долларов, выделенных за последние три года (скорее всего, речь идёт о зарубежных кредитах — ред.), не дают своего результата. Люди нами очень недовольны из-за [проблем] со светом и особенно газом», — сказал глава государства.

В 2020 году Узбекистан импортировал газ на 50,4 млн долларов, что в 237 раз больше по сравнению с 2019 годом.

Согласно данным Госкомстата, производство газа в Узбекистане в 2020 году снизилось на 10,8 миллиарда кубометров, или 17,8%, по сравнению с предыдущим годом — с 60,5 миллиарда до 49,7 миллиарда кубометров. В 2021 году поставлена задача достичь объёма производства 53,8 миллиарда кубометров.

Президент Шавкат Мирзиёев в декабре прошлого года сообщил, что в Узбекистане наблюдается дефицит газа в 20 миллионов кубометров газа в сутки. Он поручил снизить объём экспорта газа, за счет этого на нужды населения дополнительно будет направлено 7−8 миллионов кубометров газа.

Госпрограмма на 2021 года предусматривает отмену таможенной пошлины на импорт сжиженного газа и разрешительных документов, требуемые для его импорта. Крупные предприятия с 1 августа должны были получить право закупки электрической энергии и природного газа на основе импорта.