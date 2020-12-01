Компании «Кувасайцемент» и «Ахангаранцемент» приостановили производство цемента из-за снижения давления газа, сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Узбекистана.

Снижения давления связано с похолоданием и увеличением потребления газа населением. В результате АО «Кувасайцемент» и АО «Ахангаранцемент» не выставляли свою продукцию на бирже на прошлой неделе.

На фоне сложившейся ситуации среднесуточный объем прошедших торгов составил 30 тысяч тонн, что на 34% ниже показателя предыдущих торгов — 46 тысяч тонн. Объем реализованного цемента составил 141 тысяч 919 тонн цемента, что на 68 тысяч 456 тонн (на 32,5%) меньше объема реализованного цемента на предыдущих торгах.

«Снижение объемов оказало влияние и на рост цены с 512 сумов/кг в начале недели до 539,1 сума/кг на конец недели (или на 5%). Ожидаемые результаты также наблюдаются и по сниженному показателю участников торгов: с 1054 до 817 участников, а по количеству покупателей — с 556 до 373 покупателей», — говорится в сообщении АМК.

Ассоциация «Узпромстройматериалы» также указала на снижение поставок и рост цен, несмотря «на окончание строительного сезона».

Ранее Министерство энергетики Узбекистана опровергло сообщения о прекращении поставок электроэнергии предприятиям по производству цемента.