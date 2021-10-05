Узбекистан и Туркменистан планируют и дальше оказывать помощь народу Афганистана. Об этом сообщили президенты Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов в ходе брифинга для СМИ во вторник.

По словам президента Узбекистана, от развития ситуации в Афганистане «во многом зависит безопасность и устойчивость развития региона».

«Наши страны и в дальнейшем готовы оказывать всемерную помощь народу Афганистана в целях обеспечения долгосрочного мира и социально-экономического развития этой страны», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил планы продолжить переговоры по реализации транснациональных проектов, связанных с Афганистаном.

«Наши крупные транснациональные проекты, которые мы запланировали [реализовать с Афганистаном], мы договорились, что всё равно, как бы ни было сложно, мы будем вести переговоры, чтобы не останавливать, а наоборот наращивались. Потому что эти проекты в будущем дадут большой скачок для экономики самого Афганистана», — подчеркнул он.

Шавкат Мирзиёев также отметил, что также будет продолжен диалог по Афганистану в рамках международных структур.

Президент Туркменистана отметил схожесть подходов двух стран «по принципиальным вопросам афганской проблематики».

«Взаимодействие Туркменистана и Узбекистана на афганском направлении способно принести только лишь большую пользу в деле нормализации политической ситуации в этой стране, восстановление экономики, социальной сферы, широко вовлечения в систему региональных и мирохозяйственных связей», — сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Туркменистана посещает Узбекистан с официальным визитом 4−5 октября.

Гурбангулы Бердымухамедов на прошлой неделе в интервью ТАСС заявил, что Туркменистан готов тесно работать с новым афганским правительством и оказывать содействие для нормализации ситуации в этой стране.

17 сентября Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества, призвал к диалогу с новой властью в Афганистане и предложил разморозить афганские активы в зарубежных банках. В выступлении на 76-й сессии Генассамблеи ООН 21 сентября он заявил, что «в нынешний непростой период нельзя допустить изоляции Афганистана, оставить его наедине с имеющимися большими проблемами».

Узбекистан реализует в Афганистане ряд крупных проектов. Среди них — строительство линии электропередачи «Сурхан — Пули-Хумри» мощностью 500 кВт, строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар — Термез» и другие.