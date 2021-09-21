Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 сентября выступил с видеообращением на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства, помимо прочего, высказался о ситуации в Афганистане и подчеркнул, что это государство является неотъемлемой частью Центральной Азии.

«В установлении мира и спокойствия в этой стране заинтересованы не только мы — соседние страны, но и весь мир. Узбекистан всегда оказывает посильную помощь афганскому народу. Недавно мы открыли узбекско-афганскую границу и возобновили поставки в эту страну необходимых в первую очередь продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии», — сказал он.

«В нынешний непростой период нельзя допустить изоляции Афганистана, оставить его наедине с имеющимися большими проблемами», — подчеркнул президент.

Шавкат Мирзиёев напомнил, что в прошлом году Узбекистан предлагал создать при ООН постоянно действующий комитет по Афганистану.

«Убеждён, что в афганском вопросе роль ООН должна усилиться и её голос должен звучать громче, чем когда-либо», — заявил он.

Президент отметил, что Узбекистан и далее будет «укреплять новую политическую атмосферу взаимопонимания и уважения, добрососедства и стратегического партнерства в Центральноазиатском регионе».

«Наша главная задача — превратить Центральную Азию в процветающий и устойчиво развивающийся регион, пространство доверия и дружбы. Поэтому мы придаем приоритетное значение укреплению взаимодействия с соседними и близлежащими регионами», — подчеркнул он.

17 сентября Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества, призвал к диалогу с новой властью в Афганистане и предложил разморозить афганские активы в зарубежных банках.

Правительство Узбекистана 14 сентября направило в Афганистан 1300 тонн гуманитарной помощи. Груз был доставлен на поезде из 25 вагонов и включил в себя муку, масло, мясо, рис и другие товары первой необходимости, а также медицинские изделия и детский трикотаж.