Компания «Узавтосаноат» планирует направить для организации производства автомобилей Chevrolet Onix и Tracker на базе завода UzAutо Motors 427,7 млн долларов. Ожидается, что проект будет запущен в сентябре 2022 года, а мощность составит 190 тысяч автомобилей в год.

Эти цифры приводятся в проекте постановления президента об инвестиционной программе Узбекистана на 2022−2024 годы, опубликованном Министерством инвестиций и внешней торговли.

Кроме того, на заводе UzAuto Motors Powertrain планируется наладить ежегодный выпуск 185 тысяч двигателей для новых моделей автомобилей. На организацию производства в 2020—2023 годах намечено направить 190,8 млн долларов.

В декабре 2019 года UzAuto Motors сообщала, что в 2020 году начнёт подготовку к запуску производства Onix и других новых моделей на единой бюджетной платформе Global Emerging Markets (GEM), которая, в том числе, лежит в основе нового Tracker.

«Газета.uz» в марте писала, что локализация Onix планируется с четвёртого квартала 2022 года (ранее сообщалось о планах довести уровень локализации до 60%), а обновлённого Tracker, продажи которого начались в этом году, — с третьего квартала текущего года.

Бывший врио гендиректора UzAuto Motors Рустам Ражабов отмечал, что Onix в Узбекистане будет продаваться по цене от 9 до 12 тысяч долларов. Тестовые образцы автомобиля Onix доставили из Бразилии в Узбекистан в феврале.





Технические характеристики Onix.