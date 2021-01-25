Компания UzAuto Motors представила кроссовер Chevrolet Tracker нового поколения, который с 25 января на смену старой модели этого автомобиля.

Обновленный Tracker оснащен панорамным люком, светодиодными передними фарами, а также 8-дюймовым сенсорным экраном аудиосистемы. В автомобиль встроены камера заднего вида с динамическими парковочными линиями, более объемный багажник и другие опции.





Характеристики автомобиля:

трехцилиндровый двигатель ECOTEC с турбонаддувом;

экономичный расход топлива в смешанном цикле 5,5 л / 100 км,

мощность 123 л/с;

6-ступенчатая автоматическая трансмиссия;

бесключевой доступ в салон и запуск двигателя;

интеллектуальная система «СТОП-СТАРТ», предназначенная для улучшения системы экономии топлива;

модернизированный и более вместительный багажный отсек.

Новинка доступна в продаже с 25 января 2021 года только в авторизованных дилерских предприятиях в следующих комплектациях:

базовая комплектация: от 145 130 000 сумов (без учёта НДС), 166 899 500 сумов (с НДС). Покупатели, желающие приобрести автомобиль в базовой комплектации, могут оставить заявку дилеру, либо отправить ее на адрес компании info@uzautomotors.com При получении достаточного количества заявок компания обеспечит поставку данных автомобилей покупателям.

(с НДС). Покупатели, желающие приобрести автомобиль в базовой комплектации, могут оставить заявку дилеру, либо отправить ее на адрес компании info@uzautomotors.com При получении достаточного количества заявок компания обеспечит поставку данных автомобилей покупателям. комплектация LT: 193 043 478 сумов (без учёта НДС), 221 999 999 сумов (с НДС).

Ещё в июне 2019 года «Газета.uz» сообщала, что GM Uzbekistan (ныне UzAuto Motors) планировала начать выпуск седана Сhevrolet Onix и кроссовера Tracker нового поколения.

Ранее Tracker продавался только в Китае и Бразилии, но 12 декабря SAIC-GM, совместное предприятие американской General Motors и китайской SAIC Motor, начало экспорт нового Chevrolet Tracker на международный рынок. Первая партия из 209 автомобилей отправилась в Узбекистан.

В ноябре стало известно, что швейцарский Credit Suisse выделит UzAuto Motors кредит до 150 миллионов евро на реализацию инвестиционных проектов, в том числе запуск производства новых моделей General Motors на удешевленной платформе Global Emerging Markets (GEM), которая, в том числе, лежит в основе Chevrolet Tracker. Пока же эту модель выпускают в двух странах — Китае и Бразилии.