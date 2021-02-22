В Узбекистан прибыли тестовые образцы автомобиля Chevrolet Onix, подтвердили «Газете.uz» в пресс-службе компании UzAuto Motors. Модели были доставлены из Бразилии, где они носят название Onix Plus.

«Автомобили Chevrolet Onix, замеченные при транспортировке на дорогах Узбекистана, являются опытными образцами, приобретённые в нескольких экземплярах для детального изучения. Данные экземпляры были закуплены для проведения испытаний в местных климатических условиях и изучения мнения потенциальных покупателей», — отметили в компании.

В декабре 2019 года UzAuto Motors сообщала, что в 2020 году начнет подготовку к запуску производства седана Сhevrolet Onix и других новых моделей на единой бюджетной платформе Global Emerging Markets (GEM), которая, в том числе, лежит в основе нового Chevrolet Tracker.

Фото: Водители Ташкента.

Мировая премьера седана Chevrolet Onix нового поколения состоялась еще весной 2019 года в Китае, а позже в General Motors показали вариант модели для Южной Америки, где предшественник пользовался высоким спросом. Chevrolet Onix 2020 для Бразилии получил в названии приставку Plus. Специально для данного региона также был разработан хэтчбек.

В ноябре стало известно, что швейцарский Credit Suisse выделит UzAuto Motors кредит до 150 млн евро на реализацию инвестиционных проектов, в том числе запуск производства новых моделей General Motors на платформе GEM.

В Бразилии стоимость Chevrolet Onix Plus начинается от 13,6 тысячи долларов.

Onix Plus в Бразилии. Фото: Сhevrolet.

«Газета.uz» узнала о планах выпуска Сhevrolet Onix и кроссовера Сhevrolet Tracker нового поколения в Узбекистане ещё в июне 2019 года. Позже мы выяснили, что уровень локализации Onix будет постепенно доведен до 60%, а стоимость деталей зарубежного производства этой модели оценивалась в 2300 долларов, местного — 4200 долларов (на июль 2019 года).