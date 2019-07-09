Планируемый уровень локализации производства нового седана Сhevrolet Onix составит 60% следует из кадров, продемонстрированных телеканалом «Узбекистан 24» в программе «Новости 24».

Источники «Газеты.uz» в автомобильной отрасли подтвердили цифры и сообщили, что показатели по локализации планируется достичь к 2022−2023 году.

Ожидается, что число импортных деталей в Onix составит 450, местных — 600, Damas — 642 импортных и 323 местных, Lacetti — 763 и 283, Spark — 625 и 288, Nexia — 653 и 289, Cobalt — 473 и 417.

Кадр канала «Узбекистан 24».

Стоимость деталей зарубежного производства в Onix оценивается в 2300 долларов, местного — 4200 долларов, Lacetti — 4319 и 2938, Spark — 2393 и 2984, Nexia — 2995 и 3500, Cobalt — 2656 и 3488 и Tracker — 4000 и 6400. Отметим, что на конечную стоимость автомобиля также влияют расходы на логистику, рабочий труд, банковские кредиты и другие издержки.

Согласно показанному графику, уровень локализации Lacetti составит 38%, Spark — 49%, Nexia — 49%, Cobalt — 52%, Tracker — 57% и Onix — 60%.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что компания GM Uzbekistan (ныне UzAuto Motors) готовит к выпуску, помимо трех новых моделей в дорогом сегменте (Equinox, Traverse и Trailblazer), три модели в более доступном сегменте, в том числе два седана (включая Onix) и кроссовер (новый Tracker).

Официально планы по выпуску Onix не подтверждались. В GM Uzbekistan только заявляли, что работают над запуском производства доступных моделей стоимостью 10 и 15 тысяч долларов, а также о модернизации производства для этого на 500 млн долларов.