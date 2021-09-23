Юнусабадский районный суд Ташкента по уголовным делам вынес приговор по делу о смерти пяти студентов в столице, следует из решения судьи Темура Хасанова от 4 августа.

Пять студентов были найдены мёртвыми 27 февраля примерно в 20:10 в доме по улице Инжобод махалли «Фирдавсий», где они проживали на условиях аренды. Все они были из Андижанской области:

студент второго курса Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) Мавлонбек Усмонов (2000 года рождения, житель Булакбашинского района Андижанской области);

студент второго курса ТУИТ Рахматуллох Салиев (1998 г. р., житель Булакбашинского района Андижанской области);

студент второго курса ТУИТ Давронбек Гафуров. (2000 г. р., житель Ходжаабадского района Андижанской области);

студент второго курса Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте Оятулло Ибрагимов (2000 г. р., житель Булакбашинского района Андижанской области);

студент первого курса университета Инха в Ташкенте Сардор Хакимжанов (2000 г. р., житель Кургантепинского района Андижанской области).

Уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 259 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса, но позж переквалифицировано в часть 2 статьи 102 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам / наказывается исправительными работами от 2 до 3 лет или ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет).

Подсудимой по делу проходила жительница Ташкента Г. М. (1964 г. р.). В решении суда отмечается, что она выделила для аренды пятерым студентам дополнительную часть дома из трёх комнат (всего в доме было четыре комнат). При этом официальный договор об аренде не был составлен.

Кроме того, накануне трагедии сотрудники Юнусабадского филиала «Худудгаз Пойтахт» осмотрели автономный газовый водонагреватель (АГВ) и отметили, что он используется без соблюдения правил техники безопасности. Они также сообщили о неисправности вытяжки и предупредили, что необходимо подключать котёл к газовой сети только после проверки исправности вытяжки сотрудником «Худудгаза».

Несмотря на это, на следующий день Г. М. разрешила студентам, которым якобы поговорили с сотрудником газовой службы по телефону и получили от него устное разрешение, самим настроить вытяжку АГВ.

Согласно итоговому заключению проведённой комплексной экспертизы от 15 марта 2021 года, в организме всех студентов был обнаружен карбоксигемоглобин в концентрации от 55% до 73%, их смерть наступила от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, вызванной острым отравлением угарным газом.

На судебном заседании женщина не признала вину и попросила суд оправдать её.

Судья признал Г. М. виновной по части 3 статьи 102 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и приговорил её к 3 годам ограничения свободы.

Женщине запрещено выходить из дома с 20:00 до 7:00, менять адрес проживания без разрешения надзорного органа, посещать кафе и бары, покидать территорию Ташкентской области и потреблять алкогольные напитки.

Напомним, после данного ЧП заместитель премьер-министра Бехзод Мусаев провёл совещание по мониторингу условий проживания и передвижения студентов. Было принято решение, что в каждом регионе создадут рабочие группы, которые будут изучать жилищные условия студентов, проживающих в съёмном жилье.

На видеоселекторном совещании под председательством президента в апреле отмечалось, что свыше 130 тысяч студентов вузов проживают в арендованных квартирах. Для решения этого вопроса правительство готовит программу, которая предусматривает покрытие половины стоимости аренды со стороны государства, заявил Шавкат Мирзиёев.