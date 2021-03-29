Пять студентов, скончавшиеся в конце февраля в доме в Юнусабадском районе Ташкента, отравились угарным газом, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана со ссылкой на данные прокуратуры района.

Напомним, тела молодых людей, которые учились в трёх вузах, были обнаружены 27 февраля в доме, где они проживали на условиях аренды. Все они были из Андижанской области.

В рамках доследственных действий столичное управление Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны общественного здоровья проверило продукты питания на месте происшествия. Были опрошены владелица дома, проживавший с покойными Н. А., а также мастер дымоходной печи З. Х. Кроме того, у предприятия «Худудгазпойтахт» и Гидрометеорологической службы были получены данные о давлении газа и погодных условиях в день трагедии.

Согласно итоговому заключению проведённой комплексной экспертизы от 15 марта, в организме всех студентов был обнаружен карбоксигемоглобин в концентрации от 55% до 73%, их смерть наступила от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, вызванной острым отравлением угарным газом.

Напомним, после данного ЧП заместитель премьер-министра Бехзод Мусаев провёл совещание по мониторингу условий проживания и передвижения студентов. Были принято решение, что в каждом регионе создадут рабочие группы, которые будут изучать жилищные условия студентов, проживающих в съёмном жилье.