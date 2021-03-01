Заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Бехзод Мусаев 28 февраля провёл видеоселекторное совещание по мониторингу условий проживания и передвижения студентов и совершенствованию работы в этой сфере, сообщила пресс-служба Минвуза.

Заседание прошло на фоне сообщения о смерти пяти студентов в арендуемой квартире в Юнусабадском районе Ташкента, которые, по сообщению Генеральной прокуратуры, скончались от острого отравления неизвестным веществом.

На совещании ректоры, проректоры, деканы вузов, а также лидеры по молодёжным вопросам подверглись критике за пренебрежение анализом жилищных условий студентов.

Участники встречи обсудили, где и у кого студенты арендуют жильё, в каких условиях проживают, чем они занимаются после учёбы, как проводят свободное время, как это влияет на процесс их обучения.

«Различные несчастные случаи происходят из-за того, что студенты, проживающие в съёмных квартирах, не соблюдают пожарные и другие требования технической безопасности, не владеют достаточными знаниями о первичной пожарной и иной технической безопасности», — говорится в сообщении.

На встрече также обсуждались такие вопросы, как обеспечение прозрачности отношений между студентами и арендодателями, состояние арендуемого жилья, создание единой информационной системы по съёмному жилью для родителей и студентов.

По итогам совещания планируется принять следующие меры:

Министерству высшего и среднего специального образования, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения и Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено принять совместное постановление о мониторинге условий проживания и передвижения студентов. В каждом регионе планируется создать рабочую группу и внедрить систему мониторинга студентов, проживающих в съёмном жилье и у близких родственников. Они начнут свою работу с 1 марта.

Они начнут свою работу с 1 марта. Поручено тщательно и критически проанализировать состояние жилья, арендуемого студентами, и студенческих общежитий, особенно соответствие к требованиям пожарной безопасности и другим требованиям технической безопасности. Студентам дадут разъяснение по правилам пожарной и технической безопасности.

Планируется пересмотреть обязанности проректоров вузов и создать систему их работы со студентами, проживающими в общежитиях и съёмном жилье;

Поручено разработать и внедрить механизм временной регистрации студентов, которые приезжают для обучения в областные центры или Ташкент из отдалённых районов и других регионов;

Также ожидается, что будет усовершенствована адресная программа строительства студенческих общежитий с учётом потребностей студентов;

и другие.

Ранее «Газета.uz» писала, что все умершие студенты были из Андижанской области. С места происшествия изъяты 4 телефона, 3 компьютера, а также назначены экспертизы по пищевым продуктам.

В начале января сообщалось, что в Узбекистане обучается более 500 тысяч студентов, но они недостаточно обеспечены общежитиями. В Ташкенте местами проживания охвачено только 13% студентов. Шавкат Мирзиёев тогда поручил увеличить количество общежитий.