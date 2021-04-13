Свыше 130 тысяч студентов вузов проживают в арендованных квартирах. Для решения этого вопроса правительство готовит программу, которая предусматривает покрытие половины стоимости аренды со стороны государства, передает корреспондент «Газеты.uz» с видеоселекторного совещания по вопросам занятости молодежи под председательством президента.
На первом этапе этой программой планируется охватить 60 тысяч молодых людей. Кроме того, хокимияты и вузы за свой счёт также будут покрывать эти расходы нуждающихся студентов. Министр финансов Тимур Ишметов на эти цели должен выделить 100 млрд сумов.
«Это большие средства, но я готов на это», — заявил президент.
Тимур Ишметов, министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов, а также ректоры и главы областных управлений финансов в течение двух недель должны встретиться со студентами, которые проживают в съемном жилье, и начать выплаты с 1 мая.
Шавкат Мирзиёев резко раскритиковал ректоров вузов. По его словам, их роль в работе с молодёжью, проживающих в махаллях рядом с вузами, вообще не чувствуется, потому что «это безразличные люди».
«Я хорошо знаю, как работает каждый ректор, насколько он себя мучает… Если ему не нравится работать, то он должен покинуть должность», — сказал президент.
«Мне не подходят предложения ректоров в этом направлении, — продолжил он. — Ни один из них не спустился в махалли, не проявил инициативу по работе с молодёжью и их воспитанию».
«Какой ректор посетил общежитие или пустующий культурный центр и встретился с молодёжью, наладил с ними диалог, дал мотивацию, помог найти дорогу в жизни и организовал культурное мероприятие? К сожалению, на этот вопрос нет положительного ответа», — констатировал глава гсударства.
За недостатки в работе в этом направлении освобождены от должности ректоры Ферганского института Максудов, Самаркандского строительного института Ахмедов, Кокандского педагогического института Отажонов и директор Янгиерского филиала Ташкентского химико-технологического института Олимов.
Другие ректоры строго предупреждены. Они должны представить президенту информацию о том, как они планируют организовать работу с молодёжью. «Я должен знать, с кем я работаю», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Теперь по инициативе президента будет создана новая система. Вокруг каждого вуза должно появиться минимум по 5−10 «центров культуры» и «очагов культуры». Вузы также будут вовлекать неорганизованную молодёжь в кружки по обучению иностранных языков, повышению компьютерной грамотности, спортивные, культурные кружки и библиотеки, а также оказывать содействие в формировании духовного мировоззрения.
Кроме того, вузы должны будут организовать бесплатные подготовительные курсы для поступления юношей и девушек из «молодёжной» тетради.
В рамках адресной работы с неорганизованной молодёжью два образцовых студента старших курсов будут помогать повышать социальную активность одного неорганизованного молодого человека. Через эту систему планируется охватить в среднем по 1000 молодых людей в 135 вузах и таким образом помочь минимум 100 тысячам человек «найти свой путь в жизни».
«Если наладить эту систему, ситуация в городах обязательно изменится, число совершивших ошибку молодых людей резко уменьшится», — считает президент.
Шавкат Мирзиёев поручил организовать порядок выплаты надбавок до 50% ректорам, руководителям колледжей и техникумов, показавшим высокие результаты.
Уринбек Адаев
Будет очень сложно получить эти средства, придумывают кааие то категории или условии при получении.
john smart
правильное решение но справедливое. надо поднять стипендии чтобы было достаточно покрывать проживания студентов. те которые не снимают начнут снимать квартиры и начнется фиктивные арендные договора. пусть частники начнут строить общежитие для студентов бесплатно на основе частно-государственного партнерства. Например первые 2 этажа остаются во владении частника а остальные верхние 7 этажи отдаются студентам.
Дамир
А куда подевались общежития при наших ВУЗах? Перестали справляться? Ах да, по городу очень много зданий с названием “бывшее общежитие ВУЗа“. Сначала эти здания отобрали у ВУЗов и приватизировали, теперь сетуем, что студентам жить негде.
Почему бы не построить больше общежитий?
Воистину, в сказочной стране живём!