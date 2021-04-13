Свыше 130 тысяч студентов вузов проживают в арендованных квартирах. Для решения этого вопроса правительство готовит программу, которая предусматривает покрытие половины стоимости аренды со стороны государства, передает корреспондент «Газеты.uz» с видеоселекторного совещания по вопросам занятости молодежи под председательством президента.

На первом этапе этой программой планируется охватить 60 тысяч молодых людей. Кроме того, хокимияты и вузы за свой счёт также будут покрывать эти расходы нуждающихся студентов. Министр финансов Тимур Ишметов на эти цели должен выделить 100 млрд сумов.

«Это большие средства, но я готов на это», — заявил президент.

Тимур Ишметов, министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов, а также ректоры и главы областных управлений финансов в течение двух недель должны встретиться со студентами, которые проживают в съемном жилье, и начать выплаты с 1 мая.

Шавкат Мирзиёев резко раскритиковал ректоров вузов. По его словам, их роль в работе с молодёжью, проживающих в махаллях рядом с вузами, вообще не чувствуется, потому что «это безразличные люди».

«Я хорошо знаю, как работает каждый ректор, насколько он себя мучает… Если ему не нравится работать, то он должен покинуть должность», — сказал президент.

«Мне не подходят предложения ректоров в этом направлении, — продолжил он. — Ни один из них не спустился в махалли, не проявил инициативу по работе с молодёжью и их воспитанию».

«Какой ректор посетил общежитие или пустующий культурный центр и встретился с молодёжью, наладил с ними диалог, дал мотивацию, помог найти дорогу в жизни и организовал культурное мероприятие? К сожалению, на этот вопрос нет положительного ответа», — констатировал глава гсударства.

За недостатки в работе в этом направлении освобождены от должности ректоры Ферганского института Максудов, Самаркандского строительного института Ахмедов, Кокандского педагогического института Отажонов и директор Янгиерского филиала Ташкентского химико-технологического института Олимов.

Другие ректоры строго предупреждены. Они должны представить президенту информацию о том, как они планируют организовать работу с молодёжью. «Я должен знать, с кем я работаю», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Теперь по инициативе президента будет создана новая система. Вокруг каждого вуза должно появиться минимум по 5−10 «центров культуры» и «очагов культуры». Вузы также будут вовлекать неорганизованную молодёжь в кружки по обучению иностранных языков, повышению компьютерной грамотности, спортивные, культурные кружки и библиотеки, а также оказывать содействие в формировании духовного мировоззрения.

Кроме того, вузы должны будут организовать бесплатные подготовительные курсы для поступления юношей и девушек из «молодёжной» тетради.

В рамках адресной работы с неорганизованной молодёжью два образцовых студента старших курсов будут помогать повышать социальную активность одного неорганизованного молодого человека. Через эту систему планируется охватить в среднем по 1000 молодых людей в 135 вузах и таким образом помочь минимум 100 тысячам человек «найти свой путь в жизни».

«Если наладить эту систему, ситуация в городах обязательно изменится, число совершивших ошибку молодых людей резко уменьшится», — считает президент.

Шавкат Мирзиёев поручил организовать порядок выплаты надбавок до 50% ректорам, руководителям колледжей и техникумов, показавшим высокие результаты.