Пять студентов найдены мёртвыми в Юнусабадском районе Ташкента, сообщила пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.
По данным ведомства, их тела обнаружены 27 февраля примерно в 20:50 в доме по улице Инжобод, махалли «Фирдавсий», где они проживали на условиях аренды. Всего скончались пять человек — студенты второго курса Ташкентского университета информационных технологий М. У., Р. С., Д. Г., студент второго курса Сингапурского института развития менеджмента и студент первого курса университета Инха в Ташкенте С. Х.
По данному факту прокуратура Юнусабадского района возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 259 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.
Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы от 27 февраля, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом.
Следствие по уголовному дело взято под контроль Генеральной прокуратуры.
Александр Македонский
При чем здесь Пожарная Безопасность, если отравились неизвестным веществом?!
Ravshan Sultanov
Оллох рахматига олсин! Ужасная утрата для родных и близких…
Алексей Николаевич
Люди отравились неизвестным веществом, а статья-нарушение правил пожарной безопасности. Про пожар ни слова нет же. Как у нас всегда все витиевато..
Аламжон Джураев
очень жаль молодых парней. видимо дом где проживали совсем не соответствовал и была дешевая ар. плата.
худа рахмат килсин.
ота онасига сабр.
Дилмурад Хасанов
А как судебная медицинская экспертиза определила отравление, если вещество для них не известно!?
yada yada
немножко оффтопа: студентам в городе не созданы условия для проживания. от слова совсем. аренда дорогая, хозяева квартиры не рады постояльцам-студентам, участковой относится так, как будьто ты стоишь на учете, стипендия покрывает 30%-40% от суммы контракта.
вместо того, чтобы учиться и станоаиться специалистом своего дела, основная масса студентов занята подработкой, поиском жиля и т.д
еще это, как его, “модульно-кредитная система“. где пересдача сессии платная..
алэ, отмените форму, сделайте обучение 5ти дневной, поиск работы организуйте со 3го курса прямо из вуза, пожестче требуйте качество учебы не только от студентов, но и от преподователей. постройте обшежитии в достаточном количестве в конце концов..
Искандар Ахмедов
Первое на что обращают внимание когда находят умерших без явных признаков насильственной смерти (колотые или огнестрельные раны) это возможность отравления бытовым газом. Поэтому и статья соответствующая. После экспертизы, видимо, стало ясно что причина не в этом, и статью скорее всего переквалифицируют, но процесс этот не скорый.
Jon Malkovic
Угорели. Отравились угарным газом, чего непонятного.