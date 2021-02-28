Пять студентов найдены мёртвыми в Юнусабадском районе Ташкента, сообщила пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, их тела обнаружены 27 февраля примерно в 20:50 в доме по улице Инжобод, махалли «Фирдавсий», где они проживали на условиях аренды. Всего скончались пять человек — студенты второго курса Ташкентского университета информационных технологий М. У., Р. С., Д. Г., студент второго курса Сингапурского института развития менеджмента и студент первого курса университета Инха в Ташкенте С. Х.

По данному факту прокуратура Юнусабадского района возбудила уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 259 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы от 27 февраля, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом.

Следствие по уголовному дело взято под контроль Генеральной прокуратуры.