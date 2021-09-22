Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 сентября по пути из Каракалпакстана в Хорезмскую область ознакомился со строительством моста через Амударью, сообщила пресс-служба главы государства.

Проект был представлен президенту в ходе его поездки в Хорезмскую область в декабре прошлого года, и вскоре начались строительные работы. В настоящее время ведется укрепление берегов железобетонными конструкциями, устанавливаются опоры моста.





Стоимость проекта составляет 174 млн долларов. Запланировано построить 80 км железной дороги по маршруту «Шават — Гурлен — Джумуртау — Кипчак» и 413-метровый автомобильно-железнодорожный мост через Амударью.

«Это проект, которого люди ждали много лет. Теперь он должен долгие годы служить нашему народу. Поэтому качество на первом месте. Выделены немалые деньги. Необходимо привлечь опытных специалистов, учесть каждую деталь, строить на совесть», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Ожидается, что после реализации проекта железнодорожный путь между Хорезмской областью и Каракалпакстаном станет короче на 240 км, время в пути сократится на 6 часов. Объем межрегиональных грузоперевозок планируется увеличить с 12 миллионов до 25 миллионов тонн в год.

Увеличатся также возможности международного транзита. Улучшится автомобильное движение, людям будет легче добираться до места назначения, говорится в сообщении.





Реализация проекта, по данным «Узбекистон темир йуллари», осуществляется за счёт собственных средств компании и привлекаемых кредитных ресурсов. Строительство моста ведет трест «Куприккурилиш», входящий в состав компании.

Ранее сообщалось, что работы по строительству моста должны быть завершены к сентябрю 2022 года.