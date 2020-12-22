На месте строительства нового моста через Амударью, который соединит Амударьинский район Каракалпакстана и Хорезмскую область, заложен первый камень, сообщило УзА.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов, хоким Хорезмской области Фарход Эрманов, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов, глава Совета министров Каракалпакстана Кахраман Сариев и другие официальные лица.





Проект строительства нового автомобильно-железнодорожного моста через Амударью длиной почти 413 м и железной дороги «Шават — Гурлен — Джумуртау — Кипчак» протяжённостью 79 км был представлен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в ходе его визита в Хорезмскую область 13 декабря.





Амударьинский район Каракалпакстана отрезан от других регионов Узбекистана и не имеет прямого доступа к железнодорожным сетям страны. Для переправы автомобилей через реку здесь используется понтонный мост, построенный в 1938 году (на фото).





Проект будет реализован за счёт собственных средств «Узбекистон темир йуллари» и кредитных ресурсов. Строительство моста будет вести трест «Куприккурилиш» (входит в состав «Узбекистон темир йуллари»). Подробно о проекте мы писали на днях.

УзА сообщает, что работы по строительству моста должны быть завершены к сентябрю 2022 года.