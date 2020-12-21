Компания «Узбекистон темир йуллари» опубликовала детали проекта строительства нового автомобильно-железнодорожного моста через Амударью и железной дороги «Шават — Гурлен — Джумуртау — Кипчак». Проект был представлен президенту Шавкату Мирзиёеву в ходе его визита в Хорезмскую область 13 декабря. Он поручил начать строительство в январе.

Как говорится в сообщении, Амударьинский район Каракалпакстана отрезан от других регионов Узбекистана и не имеет непосредственного доступа к железнодорожным сетям страны, а использование автомобильного транспорта ограниченно в связи с использованием для переправы через Амударью понтонного моста. Понтонный мост был изготовлен в 1938 году. В настоящее время он изношен и находится в аварийном состоянии.

Оторванность Амударьинского района и отдельных районах Хорезмской области, отрезанных от других регионов области Амударьёй, отрицательно сказывается на социально-экономическом развитии региона и приводит к удорожанию себестоимости перевозок народно-хозяйственных грузов, а также вывозе продукции, отмечается в сообщении.

Президент одобрил проект ещё в августе 2019 года во время визита в Каракалпакстан. Строительство моста позволит сократить расстояние перевозок грузов, поступающих из России и Казахстана, на 240 км, а время их перевозок — на 6 часов.

Ожидается, что объём перевозок грузов возрастёт в 2 раза и достигнет 25 миллионов тонн в год. Кроме того, сократятся расходы на доставку инертных материалов в Хорезмскую область из Каракалпакстана, что позволит сократить себестоимость строительства объектов социального назначения и инфраструктуры.

«Узбекистон темир йуллари» разработала четыре варианта реализации проекта с учётом минимальных размеров ширины реки на месте строительства, числа искусственных сооружений, количества и типа сносимых объектов, а также переноса коммуникаций. В итоге выбран оптимальный вариант, согласно которому общая протяженность моста составил 413 м, высота — 11,25 м, ширина — 8,5 м. Расчётная протяженность железной дороги от станции Шават до станции Кипчак составляет 79 км.

Реализация проекта осуществляется за счёт собственных средств «Узбекистон темир йуллари» и привлекаемых кредитных ресурсов. Строительство моста будет вести трест «Куприккурилиш», входящий в состав «Узбекистон темир йуллари».

Металлические конструкции будущего моста будут изготовлены из мостовой стали совместно с зарубежными производителями. К строительству моста будут привлекаться специалисты и консультанты ведущих зарубежных компаний, отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что за годы независимости Узбекистана мостостроительный трест возвел 353 моста и путепровода общей протяжённостью 66 км и средней высотой 7 м. Кроме того силами предприятия построено 210 искусственных сооружений разного назначения протяженностью 11 км.

Среди реализованных предприятием проектов — совмещенный мост Ташсака через Амударью длиной 660 м, автомобильный мост через Амударью длиной 680 м, 42 моста и путепровода общей длиной 3874 м на трассе железнодорожной линии «Ташгузар — Бойсун — Кумкурган», 17 мостов и 4 путепровода тоннельного типа, 60 искусственных сооружений общей протяженностью 5685 м на железнодорожной линии «Ангрен — Пап», 18 мостов высокоскоростных линий «Ташкент — Самарканд», «Ташкент — Бухара» и «Ташкент — Шахрисабз». На железнодорожной линии «Ташгузар — Бойсун — Кумкурган» трест «Куприккурилиш» совместно с японскими компаниями построено 5 железнодорожных мостов сложной конструкции.

Предприятием также построены трёхуровневая развязка на пересечении Ахангаранского шоссе и улиц Махтумкули и Паркентская в Ташкенте, осуществлено строительство двух станций (вместе с тоннелем) Юнусабадской линии столичного метрополитена протяженностью 5,8 км, реализован первый этап строительства (включая искусственные сооружения) надземной кольцевой линии протяженностью 11 км. На стадии завершения строительство Сергелийской линии метро. В ходе строительства железнодорожной линии «Хайратон — Мазари-Шариф» в Афганистане предприятием было построено 10 мостов.