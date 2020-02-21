Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 февраля в Анкаре принял участие в церемонии открытия Народной библиотеки при президенте Турции, расположенной рядом с дворцом главы государства.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, книжный фонд библиотеки включает 4 миллионов печатных и свыше 120 миллионов электронных изданий.





В церемонии открытия приняли участие около 2000 гостей из разных стран — ученые, писатели, представители сфер образования и культуры, государственные и общественные деятели. Шавкат Мирзиёев стал единственным гостем высшего уровня, приглашенным президентом Турции.

«Каждое государство и каждая нация в мире сильны прежде всего своим интеллектуальным потенциалом, высокой духовностью. А источником этой непобедимой силы являются книги и библиотеки — великое открытие человечества», — сказал в своем выступлении Шавкат Мирзиёев.





«Узбекистан для нас — родина ученых, сформировавших наши культурные представления, важнейший источник, откуда черпали живительную силу наша наука, сакральные знания и духовный мир, — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — На протяжении веков между Ташкентом и Анкарой, Самаркандом и Коньей, Бухарой и Бурсой, Хивой и Эдирне существовала и взаимно обогащалась единая научная среда. Сегодня, открывая нашу Народную библиотеку вместе с Его Превосходительством, мы в очередной раз демонстрируем миру общность наших культур».

Шавкат Мирзиёев подарил библиотеке переписанную узбекскими каллиграфами копию Корана Усмана, факсимильные копии произведений «Маснави» Джалолиддина Руми и «История болезней» Абу Бакра ар-Рози, книгу-альбом «Факсимиле произведений Алишера Навои из библиотек Стамбула», а также книгу «Улмас кунгул» — сборник переведенных на узбекский язык стихов Юнуса Эмро.

Кроме того, библиотеке предоставлены в дар свыше 350 книг на разную тематику.



