На территории Национального парка Узбекистана начато строительство Школы творчества имени Алишера Навои, нового здания Музея литературы имени Алишера Навои, нового здания Национального театра драмы, Экспозиционного комплекса Государственного музея искусств на основе проекта японского архитектора Тадао Андо, а также «грандиозного здания библиотеки, которая предназначена для молодых учёных, молодёжи и любителей чтения».

С таким заявлением выступил хокимият Ташкента на фоне сообщений о неожиданном сносе Дворца бракосочетания «Навруз», начатом вечером 8 апреля.

Фото: Altman News / Telegram.

Фото: Tashkent Retrospective.

В заявлении хокимията подчёркивается, что строительство начато «в соответствии с постановлением Кабинета министров, принятым на основании поручений, изложенных в обращении президента Республики Узбекистан к Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года».

Библиотека, отметили в пресс-службе хокимията, будет иметь огромный потенциал печатных и электронных изданий по различным сферам науки и искусства, а также включит в себя книжный фонд в размере 1,5 миллионов томов. Как уточнил «Газете.uz» собственный источник, библиотека будет построена непосредственно на месте «Навруза».

Напомним, президент Шавкат Мирзиёев в послании парламенту 29 декабря поручил правительству в месячный срок принять специальную программу по учёту, сохранению и обеспечению охраны объектов культурного наследия.

Как мы сообщали, глава государства тогда заявил: «Нам необходимо сохранить и передать будущим поколениям культурное наследие нашего народа. В настоящее время в него входит более 7000 объектов. К сожалению, недавно нанесённый ущерб некоторым бесценным объектам говорит о халатном отношении к данному вопросу».

Выступая с посланием, президент анонсировал работу по созданию в центре Ташкента культурно-просветительского комплекса, который образуют Национальный академический драматический театр, музей искусств, реконструированный по проекту японского архитектора Тадао Андо, библиотека и международная школа творчества имени Алишера Навои.

Проект капитального ремонта дома приёмов «Навруз», который был презентован президенту 19 ноября 2020 года. Фото: «Узбекистан 24»

Что касается Дворца бракосочетаний «Навруз», ещё в ноябре 2020 года его после капитального ремонта планировалось преобразовать в Центр оздоровления предприятий с участием государства и приватизации госактивов. На первом этаже здания должна была появиться биржа труда.

По данным источника «Газеты.uz», здание действительно было реконструировано, но «накануне вышел новый приказ» о сносе здания.

Что происходит с «Наврузом» сейчас





Как передаёт корреспондент «Газеты.uz», сейчас продолжается разбор здания Дворца бракосочетаний «Навруз». На территории начали возводить металлического ограждение уже после начала строительных работ. На месте много строительной техники, прибывают рабочие.





Правоохранительные органы окружили место проведения работ и не пропускают за периметр собравшихся журналистов, не разрешая проводить фото- и видеосъёмку.





Кто именно будет заниматься строительством культурно-просветительского комплекса пока неизвестно. У дворца «Навруз» корреспондент заметил автомобиль с логотипом Discover Invest (строила парки Tashkent City и Ашхабад, гостиницу Hilton, конгресс-центр, завод Imzo и Artel, Akfa Medline и других).





«Газете.uz» пока не удалось получить в столичном хокимияте дополнительный комментарий.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

«Навруз» до сноса

Архитекторы объекта Р. Якубов, В. Островерхов, Н. Батарин, инженер В. Афанасьева. Фото из журнала «Маскан» / Tashkent Retrospective.

Заведующая домом бракосочетания «Навруз» Барно Рузиева рассказывала газете «Норма», что комплекс был построен в 1983 году, а введён в эксплуатацию 21 марта 1991 года. «Ранее наш Дом бракосочетания назывался просто Домом счастья и находился в другом месте. В том же году он „переехал“ в здание комплекса и с тех пор носит название Дом бракосочетания „Навруз“», — отмечала она в интервью от 2014 года.

31 декабря 2019 года. Фото: Павел Петрович.