Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана озвучило дату объявления результаты вступительных экзаменов в академические лицеи, находящихся в ведении высших образовательных учреждений.

Итоги экзаменов на 2021/2022 учебный год (мандат) планируется объявить 22 сентября на litsey.edu.uz и сайтах лицеев.

Напомним, в июле Минвуз сообщал о переносе даты проведения предварительного отбора и вступительных экзаменов в академические лицеи страны. В связи с эпидемиологической ситуацией тесты было решено провести в первую половину сентября.

В начале сентября кандидат в президенты Максуда Варисова подвергла критике Государственный центр тестирования за задержку с объявлением итогов вступительных экзаменов в вузы (мандата) и заявила, что необходимо полностью пересмотреть деятельность ГЦТ. Центр уже третий год подряд нарушает сроки опубликования мандата.