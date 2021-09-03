Заместитель главы Народно-демократической партии Узбекистана, кандидат НДПУ на выборах президента Максуда Варисова высказалась о задержке с объявлением итогов вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны (мандата).

Абитуриенты, прошедшие тестовые испытания 5 августа, всё ещё (спустя 28 дней) не могут узнать, поступили ли они в вуз или нет. Cогласно действующему законодательству, как окончательные результаты тестирования, так и результаты заявок на перевод учёбы студентов из одного вуза в другой должны были быть объявлены 30 августа. Об этом указано в постановлении Кабинета министров от 20 июня 2017 года (№393).

Кроме того, согласно указу президента от 14 мая 2019 года (УП-4319), сведения о баллах, набранных абитуриентом в тестовых испытаниях, на сайте ГЦТ должны быть опубликованы на следующий день после их проведения, а утвержденные в установленном порядке результаты конкурса о его рекомендации либо отказе в рекомендации для зачисления в состав студентов — в недельный срок после полного завершения процесса проведения тестовых испытаний.

Последние тестовые испытания для абитуриентов прошли 23 августа, то есть 30 августа ГЦТ должен был объявить итоги конкурса.

Юрист и заместитель генерального директора УзА Хушнудбек Худайбердиев отметил, что на самом деле ГЦТ нарушает требования постановления правительства и указа президента третий год подряд: и в 2019-м, и в 2020-м годах центр объявлял итоговый мандат с опоздание.

«Если задержка один раз — это совпадение, двойная задержка — исключение. Но невозможность публиковать ответы в течение указанного времени 3 раза подряд означает, что с системой что-то не так. Думаю, разговоры о больших объёмах работы и нагрузке устарели. Лучше всего пересмотреть систему. На одном из этапов вы что-то не учитываете, что-то только тянет работу назад. Найти это „что-то“ на самом деле не так уж и сложно. Достаточно небольшого желания», — отметил он.

Максуда Варисова. Фото: НДПУ.

Максуда Варисова заявила, что многие граждане пребывают в праздничном настроении в связи с празднование 30-летия независимости страны, но только не абитуриенты. «Они ходят с мыслями о том, когда выйдет мандат, поступили ли они на учёбу или нет», — заявила она.

По её словам, фактически, результаты должны быть опубликованы в течение недели после окончания теста.

«Когда цифровизация проникла во все сферы нашей жизни, когда компьютер проверяет правильность ответов на экзаменационные вопросы, кому нужно отсрачивать [выход] результатов? В социальных сетях не просто так поднимают такие вопросы, как „Когда закончится несправедливость?“», — отметила замглавы партии НДПУ.

«Правда, в ближайшее время абитуриент узнает, сколько баллов он получил, но неужели требуется почти месяц времени, чтобы объявить мандат? На наш взгляд, в эпоху цифровых технологий „искать оправдания“ бесполезно. По крайней мере, должностные лица Государственного испытательного центра должны осознавать свою ответственность перед обществом и своевременно комментировать свои действия», — считает она.

Максуда Варисова подчёркивает, что «необходимо полностью пересмотреть деятельность Государственного центра тестирования, который не может удовлетворить потребности населения, особенно перспективной молодежи».

ГЦТ пока официально не комментировал задержку с объявлением «мандата».