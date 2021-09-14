Акционерная компания «Трест-12» 26 августа провела внеочередное общее собрание акционеров (ОСА). Кворум участников — 98,15%. Протокол собрания был составлен 6 сентября.

Как следует из информации о существенных фактах на сайте компании, отменено решение годового ОСА от 30 июня по вопросу утверждения распределения чистой прибыли по итогам 2020 года, размеру дивидендов, форме, сроку и порядку их выплаты.

Собрание утвердило распределение чистой прибыли (20,9 млрд сумов) компании за 2020 год:

на пополнение резервного фонда АО (5%) — 1,04 млрд сумов;

на выплату дивидендов (55%) — 11,51 млрд сумов;

в фонд развития компании (39,5%) — 8,27 млрд сумов.

На голосование также выставлялся вопрос о вознаграждении наблюдательного совета на 100 млн сумов (0,5% чистой прибыли), однако большая часть акционеров проголосовала против.





Источники: ЕГРПО и ЕПИГУ.

Согласно данным ЕГРПО, компания «Трест-12» зарегистрирована 7 декабря 1994 года. Основной вид деятельности — строительство нежилых зданий. Руководителем указан Фахриддин Назиров. Среди акционеров — хокимият Ташкента (51,1%), Муаззам Саидахматовна Закирова (19,1%), Жасур Батирович Закиров (14,1%), Мухайё Октябревна Закирова (13,1%) и ещё 12 физических лиц (2,6%).

«Газета.uz» ранее сообщала, что Жасур Закиров и Мухайё Закирова являются сыном и супругой министра строительства Батира Закирова. Сам он ранее (в июле 2019 года) также был указан среди крупных акционеров «Трест-12» (тогда он занимал пост первого замминистра строительства, а в 1996—2011 годах был председателя правления «Трест-12»).

В рамках распределения чистой прибыли «Трест-12», согласно их долям, должен выплатить Жасуру Закирову (14,1%) 1,62 млрд сумов, Мухайё Закировой (19,1%) — 1,5 млрд сумов. Из этих сумм они должны выплатить налог на дивиденды в размере 5%.

Отметим, что «Трест-12» ранее также выплачивал 6,34 млрд сумов дивидендов в рамках распределения прибыли за 2018 год. Тогда среди акционеров был указан Батыр Закиров (14,1%), который тогда работал на должности первого заместителя министра строительства.

«Трест-12» и госзакупки

В апреле «Газета.uz» рассказывала, что «Трест-12» получает крупные государственные заказы без тендера (1, 2). В конце мая директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов подтвердил наличие конфликта интересов в проектах компании. По его словам, трест реализует проекты на 5 трлн сумов.

Глава Минстроя Батыр Закиров подтверждал, что в «Тресте-12» работают его близкие родственники, но подчеркивал, что компанию выбирают за её имидж и более чем 40-летнюю историю. Решения о присвоении проектов без тендера принимают правительство и президент, и они не зависят от него или его семьи, заявлял министр.

«У меня есть своя работа. „Трест-12“ никак со мной не связан… Мне ни жарко, ни холодно, когда государственная доля составляет 51%», — отмечал Батыр Закиров.