Вечером 13 сентября в Андижане произошёл конфликт между мужчиной и сотрудниками отдела внутренних дел №4 УКД городского ОВД из-за дорожно-транспортного происшествия.

Об инциденте в своих Telegram-каналах сообщили блогеры Зафарбек Солижонов и Нурбек Алимов, которые опубликовали видеозаписи, сделанные предположительно самим пострадавшим. В их постах отмечается, что мужчина, работающий в отделе водителем, применил силу и избил автора видео. На записи можно увидеть кровь на лице пострадавшего.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 (умышленное лёгкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Следствие находится на контроле прокуратуры Андижанской области.

Реклама на Газета.uz

Напомним, весной прошлого года в отдел №4 УКД ОВД Андижана был доставлен 44-летний Алижон Абдукаримов. Сотрудники отдела во время задержания подвергли его пыткам. Мужчина скончался в больнице. В ноябре 2020 года суд огласил приговор шестерым виновным: пятеро получили до 10 лет тюрьмы, еще один — год в колонии-поселения.

В июле этого года депутат из Андижана Жахонгир Жиянов заявил, что правоохранители из городского ОВД применили силу в отношении местного жителя Имрана Шахабова, у которого впоследствии был обнаружен перелом руки. В областном УВД тогда заявили, что когда мужчину отвезли домой, на его теле не было телесных повреждений, что подтвердили свидетели и записи с камер. Городская прокуратура заявила тогда об изучении инцидента, но о результатах не сообщалось.