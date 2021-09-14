Вечером 13 сентября в Андижане произошёл конфликт между мужчиной и сотрудниками отдела внутренних дел №4 УКД городского ОВД из-за дорожно-транспортного происшествия.

Об инциденте в своих Telegram-каналах сообщили блогеры Зафарбек Солижонов и Нурбек Алимов, которые опубликовали видеозаписи, сделанные предположительно самим пострадавшим. В их постах отмечается, что мужчина, работающий в отделе водителем, применил силу и избил автора видео. На записи можно увидеть кровь на лице пострадавшего.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 (умышленное лёгкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Следствие находится на контроле прокуратуры Андижанской области.

Напомним, весной прошлого года в отдел №4 УКД ОВД Андижана был доставлен 44-летний Алижон Абдукаримов. Сотрудники отдела во время задержания подвергли его пыткам. Мужчина скончался в больнице. В ноябре 2020 года суд огласил приговор шестерым виновным: пятеро получили до 10 лет тюрьмы, еще один — год в колонии-поселения.

В июле этого года депутат из Андижана Жахонгир Жиянов заявил, что правоохранители из городского ОВД применили силу в отношении местного жителя Имрана Шахабова, у которого впоследствии был обнаружен перелом руки. В областном УВД тогда заявили, что когда мужчину отвезли домой, на его теле не было телесных повреждений, что подтвердили свидетели и записи с камер. Городская прокуратура заявила тогда об изучении инцидента, но о результатах не сообщалось.