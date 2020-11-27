В Андижанском областном суде по уголовным делам 27 ноября завершилось рассмотрение уголовного дела о смерти 44-летнего Алижона Абдукаримова, который этой весной подвергся пыткам в отделе внутренних дел №4 УКД ОВД Андижана.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана, судебная коллегия под председательством О. Толлибоева, а также судей З. Файзиева и Ш. Раджабова назначила обвиняемым следующие сроки:

Д. Хамралиев (оперативный сотрудник группы уголовного розыска ОВД №4 УКД ОВД Андижана) признан виновным по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), части 1 статьи 234 (незаконное задержание или заключение под стражу), части 3 статьи 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, повлекшие причинение тяжкого телесного повреждения или иные тяжкие последствия) и части 1 статьи 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов) и приговорен к 9 годам лишения свободы, с лишением права работать в органах внутренних дел и занимать другие ответственные должности в течение 2 лет.

К. Кадыров, Э. Райимжонов, Ф. Хусанбаев (оперативные сотрудники группы уголовного розыска ОВД №4 УКД ОВД Андижана) признаны виновными по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), части 1 статьи 234 (незаконное задержание или заключение под стражу), части 3 статьи 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, повлекшие причинение тяжкого телесного повреждения или иные тяжкие последствия) и части 1 статьи 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов) и приговорены к 10 годам лишения свободы, с лишением права работать в органах внутренних дел и занимать другие ответственные должности в течение 2 лет.

П. Мамажонов (начальник отдела в ОВД №4 УКД ОВД Андижана) признан виновным по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) через статью 28 (виды соучастников преступления), части 1 статьи 234 (незаконное задержание или заключение под стражу), части 3 статьи 235 (применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, повлекшие причинение тяжкого телесного повреждения или иные тяжкие последствия) и части 1 статьи 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов) через статью 28 (виды соучастников преступления) и приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, с лишением права работать в органах внутренних дел и занимать другие ответственные должности в течение 2 лет.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

А. Туракулов (дежурный сотрудник дежурной части ОВД №4 УКД ОВД Андижана) признан виновным по части 1 статьи 227 (завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов) и части 1 статьи 234 (незаконное задержание или заключение под стражу) и приговорен к 1 году колонии-поселения, с лишением права работать в органах внутренних дел и занимать другие ответственные должности в течение одного года.

Напомним, Алижон Абдукаримов был доставлен в ОВД 30 мая, откуда его в этот же день с телесными повреждениями привезли в больницу. Спустя 13 дней он скончался. Генпрокуратура сообщала, что к погибшему применялось незаконное удержание и насилие, опасное для здоровья и жизни.

В сентябре в Кашкадарье завершился суд по другому схожему делу. Бывшие сотрудники ОВД Чиракчинского района, где в результате пыток и избиений скончался 32-летний местный житель, получили от 4 лет в виде ограничения свободы до 9 лет тюрьмы.