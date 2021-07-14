Прокуратура Андижана изучает возможное применение силы сотрудниками патрульно-постовой службы городского ОВД в отношении гражданина Имрана Шахабова, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Об инциденте в своём Telegram-канале заявил депутат Андижанского городского кенгаша Жахонгир Жиянов. По его словам, 13 июля в 06:00 утра в Андижанский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи «с серьёзными телесными повреждениями» поступил житель города Имран Шахабов.

Депутат отмечает, что мужчина, обратившийся ранее в областное Управление внутренних дел, был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы ОВД возле кафе «Хадича» в Андижане.

«Они применили силу в отношении него и насильно надели наручники, в результате чего нанесли серьёзный урон правам, свободам и законным интересам гражданина. Самое печальное, несмотря на оказание медицинской помощи, у пострадавшего обнаружен перелом левой руки», — заявил Жахонгир Жиянов.

Версия областного УВД

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе УВД Андижанской области, в ночь с 12 на 13 июля рядовые Авазбек Хошимов и Камардин Носиров, патрулировавшие на территории старого города Андижана, примерно в 00:40 увидели «бесцельно сидевших» возле магазина четырёх граждан, среди которых был и Имрон Шахабов.

Во время профилактической беседы о соблюдении карантинных правил Имрон Шахабов «не выполнил законные требования правоохранителей», в результате чего между ними произошла словесная перепалка. После этого андижанец позвонил в дежурную часть областного УВД и пожаловался на действия сотрудников.

По его обращению на место прибыл заместитель командира по воспитательной работе 4-ого отряда ППС С. Мухаммедов, который побеседовал с молодыми людьми, установил их личности и из-за отсутствия правонарушений отпустил домой.

«Однако примерно в 03:30—04:00 Имрон Шахабов повторно позвонил в дежурную часть областного УВД и снова пожаловался на сотрудников ППС, потребовал, чтобы приехал уполномоченный руководящий сотрудник управления. Когда к нему приехал заместитель командира по воспитательной части подполковник А. Юлдашев и спросил, какие у него претензии к сотрудникам, Шахабов вёл себя неискренне и подозрительно, начал кричать, а затем скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении УВД.

По данным управления, после этого мужчина был задержан для установления личности. Он признал «неправильность своих действий и попросил прощения».

«Подполковник А. Юлдашев сообщил, что будет проведена служебная проверка и внесена ясность по всем фактам, и на своей служебной машине отвёз его домой. Хотя Шахабов не сообщил о каких-либо повреждениях на своём теле до того, как войти в дом, а показания очевидцев и видеозаписи с места происшествия говорили об отсутствии телесных повреждений, Шахабов на следующий день обратился в областную службу скорой медицинской помощи из-за нанесения телесных повреждений сотрудниками ОВД», — отмечается в заявлении.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. Прокуратура Андижана проводит доследственную проверку, чтобы дать правовую оценку.

В УВД добавили, что в феврале этого года Имран Шахабов также был связан с инцидентом, когда заявлял, что правоохранители сломали ему пальцы. Позже после осмотра записей с местных камер и изучения ситуации прокуратура не подтвердила информацию.

Напомним, в Андижане уже был зафиксирован похожий случай — в мае прошлого года в городское ОВД был доставлен гражданин Алижон Абдукаримов, откуда его в тот же день с телесными повреждениями отвезли в больницу. Спустя 13 дней он скончался, а Генпрокуратура сообщала, что к погибшему применялось незаконное удержание и насилие, опасное для здоровья и жизни.

Подозреваемыми по данному делу проходили шесть сотрудников ОВД, которые впоследствии были признаны виновными. Суд тогда приговорил пятерых из них к 10 годам лишения свободы, еще одного — к году в колонии-поселения.