Официальный представитель Министерства иностранных дел Юсуп Кабулжанов в понедельник подтвердил «Газете.uz» отъезд афганских военнослужащих и прибывших с ними других граждан этой страны из Узбекистана. Ранее агентство Reuters сообщило, что США в воскресенье начали вывозить афганских лётчиков из Узбекистана.

«В силу известных событий в Афганистане группа бывших военнослужащих и представители гражданского населения Афганистана незаконно пересекли государственную границу Узбекистана и были задержаны. 12−13 сентября все находившиеся на территории Узбекистана афганские граждане были эвакуированы в другую страну», — заявил Юсуп Кабулжанов.

Почти месяц назад афганские пилоты пересекли границу Узбекистана на вертолётах и самолётах ВВС Афганистана. Генеральная прокуратура 16 августа сообщила, что воздушное пространство страны незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта, в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана (позже сообщение было названо не проверенным до конца). Во время сопровождения столкнулись самолёт Узбекистана МиГ-29 и афганский Embraer 314.

В конце августа WSJ со ссылкой на официальных лиц сообщала, что власти Узбекистана предупредили США о планах высылки из страны афганских пилотов с их семьями. Издание связало это с требованием движения «Талибан», которое также призвало Узбекистан вернуть самолёты и вертолёты, на которых прибыли лётчики Афганистана.

В начале сентября Reuters рассказал, что афганские пилоты и другие лица, которые находятся в палаточном лагере в Узбекистане, опасаются отправки обратно на родину. «Если нас отправят обратно, я на 100% уверен, что нас убьют», — сообщил один из пилотов.

WSJ отмечал, что судьба 46 самолётов и вертолётов (Embraer EMB 314 Super Tucano, UH-60 Black Hawk, MD-530, PC-12 и Ми-17), находящихся в Узбекистане, остаётся неясной.