X съезд Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии принял решение выдвинуть в качестве кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее в ходе съезда действующий президент выступил с речью об основных направлениях своей предвыборной программы «Стратегия Нового Узбекистана».

Стратегия включает в себя:

сохранение мира и стабильности в стране;

укрепление атмосферы дружбы и согласия между гражданами и нациями;

дальнейшее развитие духовного мира народа;

защита прав и свобод, законных интересов каждого жителя Узбекистана, независимо от его нации, языка и религии, обеспечение их гарантированными источником дохода, медицинскими услугами и жильём, качественным образованием;

сокращение бедности и социальная защита нуждающегося населения;

повышение авторитета и имиджа страны на международной арене.

Кандидат также анонсировал снижение НДС до 12% с 2023 года и ставки налога на имущество с 2% до 1,5% уже в 2022 году. Он также заявил, что за пять лет ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,6 раза. «Таким образом, к 2030 году мы увеличим доход на душу населения до более $4000 и создадим фундамент для вхождения в список стран с доходом выше среднего», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев предложил ввести новый порядок выдвижения кандидатов на пост хокимов районов и городов — такое право будет у партийной группы, получившей наибольшее число мест в кенгаше.

Действующий глава государства объявил о планах внедрения общенациональной программы «Яшил макон» («Зелёное пространство») по ежегодной высадке 200 миллионов деревьев. Мораторий на вырубку деревьев станет бессрочным, а территории парков и зелёных зон не будут использоваться для других целей, заявил он.

«Участники [съезда] пришли к единому мнению, что избрание Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана — самый верный путь к успешному продолжению… преобразований и прогресса», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Ранее «Газета.uz» публиковала краткий обзор предвыборных обещаний утверждённых кандидатов в президенты от «Миллий тикланиш», Экопартии, НДПУ и «Адолат».