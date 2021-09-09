На X съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) 9 сентября Шавкат Мирзиёев, отметив реформы, реализованные в стране за пять лет его президентства, представил предвыборную программу, получившую название «Стратегия Нового Узбекистана», передаёт корреспондент «Газеты.uz». Ранее мы писали, что на съезде была представлена книга президента с таким названием.

«За прошедшие пять лет мы набрались большого опыта. Наш народ поверил в нас. Теперь люди ждут от нас реализации новых планов и программ», — сказал Шавкат Мирзиёев. «В целях реализации этого доверия и устремлений нашего народа, осуществления его благородных надежд», разработана Стратегия Нового Узбекистана, сообщил он. Она включает следующие направления:

сохранение мира и стабильности в стране;

укрепление атмосферы дружбы и согласия между гражданами и нациями;

дальнейшее развитие духовного мира народа;

защита прав и свобод, законных интересов каждого жителя Узбекистана, независимо от его нации, языка и религии, обеспечение их гарантированными источником дохода, медицинскими услугами и жильём, качественным образованием;

сокращение бедности и социальная защита нуждающегося населения;

повышение авторитета и имиджа страны на международной арене.

По словам президента, о перечисленных направления подробно рассказано в книге «Стратегия Нового Узбекистана».

Шавкат Мирзиёев также перечислил «самые важные и актуальные вопросы, которые не вошли в книгу, но требуют обязательного внимания».

Население Узбекистана достигло 35 миллионов человек, а к 2026 году, по прогнозам, оно превысит 38 миллионов. «Это значит, что по численности населения наша страна поднимется на 37-е место в мире, опередив такие государства, как Польша, Канада и Саудовская Аравия», — заявил он. Во-вторых, по словам президента, ежегодно на рынок труда приходит не менее 600 тысяч молодых людей.

«Такой демографический рост для нас является и возможностью, и очень большой ответственностью», — сказал президент.

«В-третьих, кардинально изменился состав мировой экономики, в жизнь стремительно входят цифровые и биотехнологии, искусственный интеллект. Наступило время, когда развитие экономики определяют не оборудование, а современные знания и инновации», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Четвёртым пунктом он назвал проблемы изменения климата, сокращения водных ресурсов, которые уже стали проблемами сегодняшнего дня, а не будущего. «Это является серьёзной угрозой для сельского хозяйства, продовольственной безопасности, здоровья и доходов населения на мировом уровне».

Пятым направлением Шавкат Мирзиёев назвал сохранение мира и безопасности в стране в условиях конфликтов в мире и в регионе, рисков и угров в виде радикализма, экстремизма и терроризма.

«Хочу посоветоваться с вами, обменяться мнениями по поводу главных и важных задач, стоящих перед нами на следующие пять лет», — заявил глава государства.