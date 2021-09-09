Валовый внутренний продукт на душу населения в следующие пять лет должен увеличиться в 1,6 раза, заявил президент Шавкат Мирзиёев, выступая с предвыборной программой «Стратегия Нового Узбекистана» на съезде Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) 9 сентября. По его словам, Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017—2021 годах «создала прочный фундамент для стабильного развития за счёт практического внедрения рыночных механизмов во все отрасли экономики».

«Таким образом, к 2030 году мы увеличим доход на душу населения до более 4000 долларов и создадим прочный фундамент для вхождения в список стран с доходом выше среднего», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Конечно, это непростая задача. Для этого мы, прежде всего, должны провести кардинальные изменения в эффективности труда путём увеличения в экономике новых технологий и цепочек добавленной стоимости на основе знаний и инноваций», — отметил он.

С этой целью в следующие пять лет объём промышленной продукции должен быть увеличен в 1,4 раза, а производительность труда — в 2 раза. Это планируется реализовать в первую очередь в отраслях, являющихся «драйверами», на основе принципа «от сырья — до готовой продукции» и путём развития системы промышленных кластеров, сказал президент.

Он привёл пример: путём организации кластера медной промышленности за пять лет объём производства меди и другой продукции намечено увеличить в 2 раза, что создаст основу для выпуска продукции на 8 млрд долларов. Дополнительные 10 млрд долларов должна принести продукция, которую произведут Навоийский, Алмалыкский и Бекабадский металлургические предприятия в рамках «ряда крупных проектов». Кроме того, за счёт увеличения уровня переработки газа с 8% до 20% в химической промышленности намечено выпустить продукции на 2 млрд долларов, сообщил глава государства.

Шавкат Мирзиёев также заявил о создании пяти химических кластеров в Каракалпакстане, Бухарской, Кашкадарьинской, Ферганской и Ташкентской областях, где планируется реализация более 40 перспективных проектов общей стоимостью почти 7 млрд долларов. Кадры и учёные для этих проектов будут готовиться в научно-образовательном кластере, организуемом в столичном посёлке Улугбек, сказал он.

Президент добавил, что для обеспечения промышленности ресурсной базой будет значительно увеличен объём геологоразведочных работ, а в сферу будут привлечены частные инвесторы и передовые зарубежные компании. «Налог на использование природных ресурсов для нерудных ископаемых будет снижен в 2 раза, природного газа — в 3 раза, нефти — в 2 раза. Кроме того, по меди и золоту данный налог будет снижен до 7%», — сообщил он.

Осенью 2019 года публиковался проект Концепции социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года, в котором говорилось, что к 2030 году ВВП на душу населения намечено утроить до 4538 долларов.

В мае текущего года вице-премьер Джамшид Кучкаров сообщал, что правительство поставило цель увеличить ВВП на душу населения с нынешних 1700 долларов до 2500 долларов к 2025 году и до 4200 долларов к 2030 году.