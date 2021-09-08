Политические партии Узбекистана продолжают утверждать своих кандидатов на выборы президента страны. К настоящему моменту претендентов на пост главы государства заявили Экологическая партия, Социал-демократическая партия «Адолат», Демократическая партия «Миллий тикланиш» и Народно-демократическая партия.

Ожидается, что действующий президент Узбекистана будет утверждён кандидатом от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии на съезде, который пройдет 9 сентября. Шавкат Мирзиёев примет в нем участие.

«Миллий тикланиш»

Партия утвердила своего кандидата 26 августа. От «Миллий тикланиш» в президентских выборах будет участвовать заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, глава партии Алишер Кадиров.

В предвыборной программе он отметил, что основное внимание будет уделено формированию национальной системы воспитания и образования на основе «национальных и универсальных ценностей». Алишер Кадиров также заявил, что Министерство высшего образования должно быть упразднено, вместо него политик планирует создать Совет ректоров при президенте.

Алишер Кадиров. Фото: Пресс-служба партии

Кандидат объявил, что в экономике будет прекращена практика выдачи преференций и льгот по решению президента. Этот вопрос, по его словам, будет регулироваться только законом. Алишер Кадиров также заявлял о намерении внедрить административную ответственность за неуважение к национальным традициям, обычаям и ценностям.

Экологическая партия

Экопартия утвердила своего кандидата 27 августа. Им стал председатель исполнительного комитета центрального аппарата партии Нарзулла Обломуродов. В его предвыборную программу под девизом «Мы в ответе за будущее!» вошли развитие «зелёной экономики», работа с отходами, обеспечение населения питьевой водой, улучшение ситуации в Приаралье, повышение доверия к судебным органам и другие вопросы.

К примеру, он пообещал, что через выполнение программных задач по улучшению систем водоснабжения доступ населения к питьевой воде будет доведено до 90%.

Нарзулла Обломуродов. Фото: пресс-служба партии

Он также заявил, что партия намерена добиться двукратного увеличения эффективности энергии, внедрения «зелёных тарифов» и доведения доли возобновляемых источников энергии до 40%.

По его словам, у Экопартии есть конкретные программы по доведению объёмов перерабатываемых бытовых отходов до 60%, промышленных отходов — до 30%.

НДПУ

Съезд Народно-демократической партии Узбекистана состоялся 6 августа. Кандидатом в президенты утверждена заместитель председателя НДПУ Максуда Варисова.

Объявляя о своей предвыборной программе, она заявила, что основной задачей государства на ближайшие 5 лет должно стать повышение занятости и реальных доходов населения. Кандидат подчеркнула, что экономические ресурсы страны не должны накапливаться в руках одной группы людей.

Максуда Варисова. Фото: пресс-служба партии

Максуда Варисова подчеркнула, что цены и тарифы на социально значимые товары и услуги не должны превышать установленных норм. Для этого, по её мнению, требуется установить жесткий государственный и общественный контроль за формированием цен на основные продукты питания.

Она также сообщила, что для удовлетворения потребностей отдаленных районов и сел в педагогах будет реализована программа «Сельский учитель». Будет усилена система материального и морального стимулирования специалистов, а также поэтапно решена проблема общежитий для студентов. Кандидат считает, что образование и медицина должны быть полностью бесплатными.

СДП «Адолат»

Социал-демократическая партия «Адолат» 8 сентября утвердила своим кандидатом в президентские выборы главу партии Бахрома Абдухалимова. Его предвыборная программа включает такие пункты, как борьба с коррупцией и любыми проявлениями самосуда, создание Следственного комитета, полная ликвидация квот в высшие учебные заведения, предоставление бесплатного образования студентам с высоким рейтингом и другие.

Бахром Абдухалимов (в центре). Фото: пресс-служба партии

Кандидат подчеркнул, что министерства дошкольного, народного, высшего и среднего специального образования должны быть объединены в единое Министерство образования.

Бахром Абдухалимов заявил, что любые изобретения и все изобретатели должны получать поддержку государства. По его мнению, необходимо принять национальную программу повышения медицинской грамотности населения, предотвратить спекуляцию цен на лекарства и разработать Кодекс правил поведения в обществе.

Он также считает, что каждый гражданин должен быть обеспечен жильём, а в детских садах минимальный возраст поступления необходимо снизить с трёх до двух лет.

Выбора президента Узбекистана пройдут 24 октября.