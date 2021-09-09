Президент Шавкат Мирзиёев, выступая 9 сентября со своей предвыборной программой на съезде УзЛиДеП, предложил ввести новый порядок выдвижения кандидатов на пост хокимов районов и городов.

По его словам, намечено пересмотреть структуры районной, городской, областной представительной и исполнительной властей. В районных и городских кенгащах на постоянной основе будут работать не менее двух-трёх депутатов, они займутся изучением проблем по принципу «махаллабай» (в разрезе махаллей) и вынесением решений на обсуждение кенгашей, сказал он.

«Кандидат на должность хокима района и города будет выдвигаться партийной группой, имеющей наибольшее количество мест в районном кенгаше. Кандидат будет утверждаться на пост хокима при условии, что он сможет отстоять перед народом свою программу развития региона», — заявил президент.

Кроме того, ряд социальных вопросов, в том числе питьевая вода и канализация, строительство внутренних дорог, других объектов инфраструктуры, утверждение программы занятости планируется передать в компетенцию районных и городских советов, сказал Шавкат Мирзиёев.

Он сообщил, что с 2022 года в порядке эксперимента в 28 районах и городах планируется расширить полномочия и возможности хокимиятов по региональному развитию и решению проблем.

«Каждый хокимият самостоятельно будет определять штатные единицы и структуру [центрального аппарата хокимията] и территориальных исполнительных органов по согласованию с кенгашем», — отметил глава государства.

Земельный налог, взимаемый с юридических лиц, планируется полностью оставлять в бюджетах этих районов и городов, сказал он.

С 2022 года областям планируется передать полномочия по распределению 4 трлн сумов, выделяемых на строительство и ремонт детских садов, школ и медицинских учреждений, добавил президент.

«Отныне министерства народного образования и дошкольного образования будут нести ответственность за качество обучения и воспитания, а местные органы власти будут нести ответственность за строительные и ремонтные работы», — сказал он.

Сейчас хокимы областей и Ташкента назначаются и освобождаются от должности президентом после утверждения соответствующим кенгашем народных депутатов. При этом кандидатуру предлагает президент — после консультаций с каждой из представленных в кенгаше партийных групп. Этот порядок, судя по словам Шавката Мирзиёева, не изменится.

Изменения, если они будут реализованы, коснутся только хокимов районов и городов, которые назначаются и освобождаются от должности хокимами областей (хокимы районов Ташкента — хокимом города) и утверждаются соответствующими кенгашами.